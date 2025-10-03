मिशन शक्ति के तहत यूपी के इस जिले में 11 अक्टूबर तक फ्री में बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर

गाजीपुर में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत ड्राइविंग माई ड्रीम कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। 3 से 11 अक्टूबर तक मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। प्रशिक्षण की जानकारी टोल फ्री नंबर 149 पर उपलब्ध है। युवा कल्याण विभाग ने भी महिलाओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत परिवहन विभाग से “ड्राइविंग माई ड्रीम” कार्यक्रम का शुभारंभ ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिलइचिया में किया गया। इसमें परिवहन विभाग के पीटीओ लव कुमार सिंह ने बताया कि यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उन्हें यातायात नियमों की बेहतर जानकारी देकर सशक्त बनाना है।

इसके तहत तीन से 11 अक्टूबर फ्री ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। इसके लिए उन्हें अपना पंजीकरण कराना होगा। पहले दिन 24 महिलाओं का पंजीकरण कराया गया और लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पीटीओ ने बताया कि प्रशिक्षण से संबंधित विवरण विभाग के टोल फ्री नंबर 149 और चैटबाट नंबर 8005441222 पर प्राप्त किया जा सकता है। महिलाओं के लिए हेवी व्हीकल ड्राइविंग प्रशिक्षण पूर्णतया फ्री रखा गया है, जबकि लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) प्रशिक्षण पर 25 प्रतिशत छूट की सुविधा 11 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी। यह प्रयास महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के साथ उन्हें सुरक्षित यातायात का हिस्सा बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। इसमें संभागीय निरीक्षक आलोक यादव, तेज सिंह मोटर ट्रेनिंग सेंटर के संचालक अरविंद सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय सोनी आदि मौजूद रहे।