    गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह के चार गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

    By Vindeshwari Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:34 PM (IST)

    गाजीपुर में तेलियानी पुलिया के पास पुलिस ने मुठभेड़ में अंतरराज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक के पैर में गोली ल ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। तेलियानी पुलिया के पास से पुलिस ने ट्रैक्टर चोर गिरोह के चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से रेवतीपुर थानाक्षेत्र के नसीरपुर निवासी बलवंत यादव के बाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपितों के पास से जनपद के हरिहरपुर और बिहार के कैमूर जिले के दुर्गावती क्षेत्र से चोरी के दो ट्रैक्टर बरामद किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    औड़िहार भुजाड़ी सड़क मार्ग पर तेलियानी के पास गुरुवार की रात हुई मुठभेड़ में रेवतीपुर थानाक्षेत्र के नसीरपुर निवासी बलवंत यादव के बाएं पैर में गोली लगी है।

    बलवंत के साथ गाजीपुर शहर कोतवाली के शेखपुर निवासी उमेश यादव, समनापुर निवासी मनीष यादव व गहमर थानाक्षेत्र के बसुका निवासी बृजेश यादव को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। सभी चोरी के ट्रैक्टर को लेकर सैनिक चौराहा बुढीपुर से नियारघाट की ओर जा रहे थे। गोमती नदी पार कर वाराणसी जिले के चोलापुर में बेचना था।

    थानाक्षेत्र के हरिहरपुर में हुई ट्रैक्टर चोरी के बाद खानपुर पुलिस इन चोरों की तलाश में थी। चारों अपराधियों को ट्रैक्टरों लेकर जाते समय तेलियानी में खानपुर एसओ राजीव पांडेय ने घेर लिया। पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने और कुचलकर भागने का प्रयास करने पर पुलिस ने हवा में गोलियां चलाईं।

    जिससे ट्रैक्टर पर बैठा बलवंत ने पुलिसकर्मियों पर गोली से फायर कर दिया। पुलिस की फायरिंग से बलवंत के पैर में गोली लगी और वहीं गिर पड़ा। सीओ सैदपुर रामकृष्ण तिवारी ने उसके तीन साथियों को असलहा व कारतूस सहित गोरखा के पास दबोच पकड़ लिया।

    बलवंत पर 14 व बाकी पर चार से पांच मुकदमे

    सीओ रामकृष्ण तिवारी ने बताया कि बलवंत पर खानपुर में दो, रेवतीपुर में दस, जमानियां में एक और बिहार के दुर्गावती थाने में एक सहित आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस के कुल 14 मुकदमे दर्ज है। मनीष यादव के खिलाफ जंगीपुर, खानपुर सहित दुर्गावती थाने के चार मुकदमे है।

    उमेश यादव पर सदर कोतवाली सहित खानपुर और दुर्गावती में पांच मुकदमे दर्ज हैं। बृजेश यादव पर कोतवाली सहित खानपुर और दुर्गावती थाने में तीन मुकदमा दर्ज है। एसओ राजीव पांडेय ने बताया कि बरामद किए गए ट्रैक्टर में एक हरिहरपुर गांव से चोरी गया था और दूसरा कैमूर जिले के दुर्गावती थानाक्षेत्र से चोरी किया गया था।