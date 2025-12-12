गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह के चार गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। तेलियानी पुलिया के पास से पुलिस ने ट्रैक्टर चोर गिरोह के चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से रेवतीपुर थानाक्षेत्र के नसीरपुर निवासी बलवंत यादव के बाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपितों के पास से जनपद के हरिहरपुर और बिहार के कैमूर जिले के दुर्गावती क्षेत्र से चोरी के दो ट्रैक्टर बरामद किया है।

औड़िहार भुजाड़ी सड़क मार्ग पर तेलियानी के पास गुरुवार की रात हुई मुठभेड़ में रेवतीपुर थानाक्षेत्र के नसीरपुर निवासी बलवंत यादव के बाएं पैर में गोली लगी है। बलवंत के साथ गाजीपुर शहर कोतवाली के शेखपुर निवासी उमेश यादव, समनापुर निवासी मनीष यादव व गहमर थानाक्षेत्र के बसुका निवासी बृजेश यादव को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। सभी चोरी के ट्रैक्टर को लेकर सैनिक चौराहा बुढीपुर से नियारघाट की ओर जा रहे थे। गोमती नदी पार कर वाराणसी जिले के चोलापुर में बेचना था।

थानाक्षेत्र के हरिहरपुर में हुई ट्रैक्टर चोरी के बाद खानपुर पुलिस इन चोरों की तलाश में थी। चारों अपराधियों को ट्रैक्टरों लेकर जाते समय तेलियानी में खानपुर एसओ राजीव पांडेय ने घेर लिया। पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने और कुचलकर भागने का प्रयास करने पर पुलिस ने हवा में गोलियां चलाईं।

जिससे ट्रैक्टर पर बैठा बलवंत ने पुलिसकर्मियों पर गोली से फायर कर दिया। पुलिस की फायरिंग से बलवंत के पैर में गोली लगी और वहीं गिर पड़ा। सीओ सैदपुर रामकृष्ण तिवारी ने उसके तीन साथियों को असलहा व कारतूस सहित गोरखा के पास दबोच पकड़ लिया।

बलवंत पर 14 व बाकी पर चार से पांच मुकदमे सीओ रामकृष्ण तिवारी ने बताया कि बलवंत पर खानपुर में दो, रेवतीपुर में दस, जमानियां में एक और बिहार के दुर्गावती थाने में एक सहित आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस के कुल 14 मुकदमे दर्ज है। मनीष यादव के खिलाफ जंगीपुर, खानपुर सहित दुर्गावती थाने के चार मुकदमे है।