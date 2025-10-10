यूपी में दिवाली से पहले खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी, जांच के बाद 112 बोरी आटा सीज 

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाईदूज के पर्व पर मिलावट खोरो पर शिकंजा कसने के लिए जिलाधिकारी एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर जनपद में विशेष खाद्य सुरक्षा अभियान चलाया गया। इसमें दो दिनों में 15 नमूने भरे गए। जांच अभियान में आटा की पैकिंग पर संदेह होने पर 112 बोरी प्रति बोरी 50 केजी को सीज कर दिया गया।

जिसका बाजार मूल्य 1,71,858 रुपये है। अभियान का उद्देश्य आम जनता को गुणवत्तापूर्ण खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराना और मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकना है। शुक्रवार को मुहम्मदाबाद के शहनिंदा स्थित हीरा लाल गुप्ता के प्रतिष्ठान से बर्फी, भांवरकोल स्थित विनोद कुमार गुप्ता और अशोक गुप्ता के प्रतिष्ठानों से खोया का नमूना भरा गया। वहीं गुरुवार को सैदपुर व आसपास के प्रतिष्ठानों से गुलाब जामुन, छेना मिठाई, बर्फी व आटा का नमूना लिया गया।

इस दौरान वितरण हेतु ले जाया जा रहा आटा (विजय गोल्ड चक्की ब्रांड) 112 बोरी, प्रत्येक 50 किलोग्राम, जिसकी अनुमानित कीमत 1,71,858 रुपये है सीज किया गया। सभी नमूने को जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।