गाजीपुर में फेस्टिवल स्पेशल का इंजन फेल, दिलदारनगर में साढ़े तीन घंटा खड़ी रही राजधानी

गाजीपुर में फेस्टिवल स्पेशल का इंजन फेल, दिलदारनगर में साढ़े तीन घंटा खड़ी रही राजधानी
गाजीपुर जिले में सोमवार को हावड़ा-दिल्ली रेल खंड पर धीना और सकलडीहा स्टेशन के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का इंजन खराब होने से ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। दुर्घटना राहत ट्रेन (एआरटी) के आने के बाद इंजन को सकलडीहा स्टेशन लाया गया जिसके बाद सुबह 625 बजे परिचालन बहाल हुआ।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। हावड़ा- दिल्ली मुख्य रेल खंड के पटना - पीडीडीयू रेल मार्ग पर धीना व सकलडीहा स्टेशन के बीच 01144 दानापुर एलटीटी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के इंजन का एक्सेल रविवार की रात दो बजे खराब होने से साढ़े चार घँटा अप लाइन में ट्रेनों का पहिया थमा रहा।
पीडीडीयू से पहुंची एआरटी (एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन ) के कर्मियों ने इंजन को पांच किमी की रफ्तार से सकलडीहा स्टेशन पर ट्रेनों को लाया तब जाकर सुबह 6:25 बजे परिचालन बहाल हुआ। इस दौरान डिब्रूगढ़ टाउन से दिल्ली को जाने वाली 12423 राजधानी एक्सप्रेस दिलदारनगर स्टेशन के प्लेटफार्म तीन पर सोमवार की भोर 3:05 बजे खड़ी हुई और परिचालन बहाल होने पर 6:27 बजे पीडीडीयू को रवाना हुई। इस कारण पटना से लेकर जमानियां स्टेशन तक विभिन्न मेल, एक्सप्रेस,पैसेंजर,फेस्टिवल स्पेशल, अमृत भारत ट्रेनें खड़ी रही।
दानापुर से एलटीटी को जा रही 01144 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के इंजन का एक्सेल रविवार की रात दो बजे धीना व सकलडीहा स्टेशन के बीच काम करना बंद कर दिया। जिससे ट्रेन खड़ी हो गई।ट्रेन के पायलट व गार्ड ने इसकी जानकारी सकलडीहा स्टेशन को दी।कुछ घण्टे बाद पीडीडीयू जंक्शन से एआरटी (एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन ) पहुंची।
ट्रेन के पायलट ने 5 किमी की रफ्तार से ट्रेन को सकलडीहा स्टेशन पर लाकर खड़ा किया तब जाकर परिचालन बहाल हुआ। वहीं स्थानीय स्टेशन पर ट्रेनों के देरी से पहुंचने से यात्रियों को परेशानी हुई।दिलदारनगर सेक्शन के यातायात निरीक्षक संजय कुमार ने बताया की धीना व सकलडीहा स्टेशन के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के इंजन का एक्सेल खराब होने से अप लाइन में ट्रेनों का परिचालन साढ़े चार घंटा बाधित रहा।
यह ट्रेनें रही खड़ी
जमानियां 13201 राजगीर एलटीटी बांबे जनता एक्सप्रेस, 63231 मेमू पैसेंजर दरौली,दिलदारनगर में राजधानी व जोगबनी से ईरोड जंक्शन अमृत भारत एक्सप्रेस,मुंबई एलटीटी फेस्टिवल भदौरा,अहमदाबाद एक्सप्रेस गहमर,सीएसटीएम मुंबई सुपरफ़ास्ट एक्सप्रेस चौसा में खड़ी रही।
यह ट्रेन पहुंची देरी से
63233 बक्सर पीडीडीयू मेमू,13005 पंजाब मेल, 12333 विभूति एक्सप्रेस, 63229 आरा वाराणसी मेमू,12487 सीमांचल एक्सप्रेस, 15743 फरक्का एक्सप्रेस, 63233 पटना वाराणसी मेमू व 13209 पटना पीडीडीयू मेमू पैसेंजर।
