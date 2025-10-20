यूपी के किसान का बेटा बना ISRO में साइंटिस्ट, IIT जौधपुर से की है M.Tech की पढ़ाई
गाजीपुर के किसान राकेश राय के बेटे अभिषेक राय का इसरो में वैज्ञानिक पद पर चयन हुआ है। इस खबर से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। अभिषेक ने आईआईटी जोधपुर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एमटेक किया है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों और मित्रों को दिया है। उनका कहना है कि कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है।
जागरण संवाददाता, भांवरकोल (गाजीपुर)। क्षेत्र के शेरपुर कलां गांव निवासी किसान राकेश राय के पुत्र अभिषेक राय का चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में वैज्ञानिक पद पर हुआ है। अभिषेक की इस उपलब्धि से न केवल परिवार, बल्कि पूरा क्षेत्र गौरवान्वित है। चयन की खबर मिलते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और बधाई देने वालों का तांता लग गया।
अभिषेक के पिता राकेश राय ने बताया कि अभिषेक बचपन से ही मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के धनी रहे हैं। उन्होंने हाल ही में आईआईटी जोधपुर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री प्राप्त की है। अभिषेक की इसरो में नियुक्ति उनके निरंतर परिश्रम और लक्ष्य के प्रति समर्पण का परिणाम है।
एक अनौपचारिक बातचीत में अभिषेक ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और मित्रों को दिया। उन्होंने कहा कि यदि लक्ष्य निर्धारित कर कठिन परिश्रम किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है।
उनके चयन की खबर से पूरा क्षेत्र प्रफुल्लित है। बधाई देने वालों में डा. सत्यानंद राय, डा. राहुल राय, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जयनंद राय मोनू, पूर्व प्रधान जयप्रकाश राय, विद्यासागर गिरी, लल्लन राय, ओमप्रकाश राय मुन्ना, अखिलानंद राय, दीपक राय और मनोज राय सहित बड़ी संख्या में लोग रहे।
