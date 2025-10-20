यूपी के किसान का बेटा बना ISRO में साइंटिस्ट, IIT जौधपुर से की है M.Tech की पढ़ाई

जागरण संवाददाता, भांवरकोल (गाजीपुर)। क्षेत्र के शेरपुर कलां गांव निवासी किसान राकेश राय के पुत्र अभिषेक राय का चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में वैज्ञानिक पद पर हुआ है। अभिषेक की इस उपलब्धि से न केवल परिवार, बल्कि पूरा क्षेत्र गौरवान्वित है। चयन की खबर मिलते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और बधाई देने वालों का तांता लग गया।

अभिषेक के पिता राकेश राय ने बताया कि अभिषेक बचपन से ही मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के धनी रहे हैं। उन्होंने हाल ही में आईआईटी जोधपुर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री प्राप्त की है। अभिषेक की इसरो में नियुक्ति उनके निरंतर परिश्रम और लक्ष्य के प्रति समर्पण का परिणाम है।