एक हजार बोरी डीएपी की डिमांड में मिली 390 बोरी, किसानों ने किया हंगामा

जागरण संवाददाता, रेवतीपुर(गाजीपुर)। स्थानीय गांव में स्थित इफको बाजार के गोदाम पर शनिवार को काफी की संख्या में किसान डीएपी खाद लेने के लिए पहुंच गए, लेकिन खाद प्रचुर मात्रा में न मिलने पर किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके चलते मौके पर अफरातफरी मच गई।

हैरानी की बात यह है कि बड़ी आबादी के गांवों में शुमार रेवतीपुर गांव के ही भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय रहने वाले हैं। इसके बावजूद क्षेत्र के लोगों को खाद की समस्या झेलनी पड़ रही है। इफको के गोदाम पर डीएपी खाद को लेकर हंगामे की सूचना पर रेवतीपुर थाने से पुलिस पहुंची। किसानों को किसी तरह समझाया गया। अधिकारियों ने जल्द ही और डीएपी खाद उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया तब जाकर आक्रोशित लोग शांत हुए।

किसान अनिल शर्मा, सूबेदार यादव, रामू राय, रमेश चंद, अनिल राय, बेचू यादव, राजेश कुशवाहा, राजेश यादव आदि किसानों ने बताया कि यह इफको बाजार का गोदाम से रेवतीपुर सहित दर्जनों गांवों के दस हजार किसान जुडे है। किसानों ने आरोप लगाया कि वर्तमान समय में एक हजार बोरी डीएपी की डिमांड थी, लेकिन मात्र 390 बोरी ही खाद उपलब्ध कराया गया,जो पूरी तरह से नाकाफी है।

गोदाम पर खाद के लिए पहुंचे किसानों को महज एक- दो बोरी देकर भेज दिया गया। किसानों का कहना है कि यह इलाका कृषि बहुल है,लेकिन अधिकारी किसानों के हितों को लेकर उदासीन बने हैं। बताया कि डीएपी खाद प्रचुर मात्रा में जल्द उपलब्ध कराई जाए ताकि किसान अपने फसलों में डाल सकें।