    एक हजार बोरी डीएपी की डिमांड में मिली 390 बोरी, किसानों ने किया हंगामा

    By Shivesh Kumar Pandey Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:30 PM (IST)

    गाजीपुर के रेवतीपुर में डीएपी खाद की कमी से किसान परेशान हैं। इफको बाजार के गोदाम पर किसानों ने खाद की कमी के कारण हंगामा किया, क्योंकि एक हजार बोरी की मांग के बावजूद केवल 390 बोरी खाद ही उपलब्ध थी। किसानों ने अधिकारियों पर उदासीनता का आरोप लगाया और जल्द खाद उपलब्ध कराने की मांग की। कृषि अधिकारी ने सोमवार तक खाद का आवंटन करने का आश्वासन दिया।

    Hero Image

    रेवतीपुर के इफको केंद्र से जुड़े हैं दर्जनभर गांवों के दस हजार किसान।

    जागरण संवाददाता, रेवतीपुर(गाजीपुर)। स्थानीय गांव में स्थित इफको बाजार के गोदाम पर शनिवार को काफी की संख्या में किसान डीएपी खाद लेने के लिए पहुंच गए, लेकिन खाद प्रचुर मात्रा में न मिलने पर किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके चलते मौके पर अफरातफरी मच गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हैरानी की बात यह है कि बड़ी आबादी के गांवों में शुमार रेवतीपुर गांव के ही भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय रहने वाले हैं। इसके बावजूद क्षेत्र के लोगों को खाद की समस्या झेलनी पड़ रही है।

    इफको के गोदाम पर डीएपी खाद को लेकर हंगामे की सूचना पर रेवतीपुर थाने से पुलिस पहुंची। किसानों को किसी तरह समझाया गया। अधिकारियों ने जल्द ही और डीएपी खाद उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया तब जाकर आक्रोशित लोग शांत हुए।

    किसान अनिल शर्मा, सूबेदार यादव, रामू राय, रमेश चंद, अनिल राय, बेचू यादव, राजेश कुशवाहा, राजेश यादव आदि किसानों ने बताया कि यह इफको बाजार का गोदाम से रेवतीपुर सहित दर्जनों गांवों के दस हजार किसान जुडे है। किसानों ने आरोप लगाया कि वर्तमान समय में एक हजार बोरी डीएपी की डिमांड थी, लेकिन मात्र 390 बोरी ही खाद उपलब्ध कराया गया,जो पूरी तरह से नाकाफी है।

    गोदाम पर खाद के लिए पहुंचे किसानों को महज एक- दो बोरी देकर भेज दिया गया। किसानों का कहना है कि यह इलाका कृषि बहुल है,लेकिन अधिकारी किसानों के हितों को लेकर उदासीन बने हैं। बताया कि डीएपी खाद प्रचुर मात्रा में जल्द उपलब्ध कराई जाए ताकि किसान अपने फसलों में डाल सकें।

    किसानों का कहना है कि इफको के सेंटर पर खाद आवंटन में इफको के अधिकारी हीलाहवाली करते हैं। वह सेंटरों पर तरह-तरह के दबाव बनाते हैं। कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से की गई, लेकिन इफको के अधिकारी की मनमानी दूर नहीं हुई। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है।

    जिलाकृषि अधिकारी उमेश कुमार ने बताया कि उपलब्ध खाद वितरित कराई गई है। सोमवार तक प्रचुर मात्रा में खाद का आवंटन गोदाम पर कर दिया जाएगा। किसानों से आह्वान किया कि खाद के लिए आधार,खतौनी जरूर लेकर आए,ताकि वितरण में कोई परेशानी ना हो।