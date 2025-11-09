Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजीपुर में घर के बाहर सो रहे किसान को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 07:12 PM (IST)

    गाजीपुर में एक दुखद घटना घटी, जहाँ अज्ञात हमलावरों ने घर के बाहर सो रहे एक किसान को गोली मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश कर रही है। घटना की जांच जारी है और पुलिस जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की उम्मीद कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सौरी गांव में एक कारतूस व खोखा बरामद, थाने व सीओ की टीम ने लिया जायजा।

    जागरण संवाददाता, शादियाबाद (गाजीपुर)। सौरी गांव में बीती रात में घर के बाहर सो रहे 40 वर्षीय रामअवध राय उर्फ बब्लू सोखा को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली रामअवध राय के सीने के पास बाई ओर लगी है। घायल का इलाज ट्रामा सेंटर वाराणसी में चल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार रामअवध राय गांव से बाहर अपने खेत पर घर बनाकर परिवार के साथ रहते हैं। खेतीबारी और पशुओं की देखभाल के साथ-साथ झाड़फुक का भी काम करते हैं। शुक्रवार/शनिवार की रात भोजन करने के बाद घर के बाहर चबूतरे पर बिस्तर बिछाकर सो गए। उनकी पत्नी रंभा राय, पुत्र निशू व भतीजा विभानशू व आयूश घर के अंदर सो रहे थे।

    रात लगभग एक बजे दो अज्ञात व्यक्ति अपना मुंह बांधकर वहां पहुंचे और सोते रामअवध राय पर रजाई के ऊपर से ही फायर झोंक दिया। रजाई की वजह से कई गोली इधर-उधर चल गई, परंतु एक गोली रामअवध राय के बाईं ओर कंधे से नीचे लगी। गोली और शोर सुनकर घर के अन्य सदस्य जग गए।

    भतीजा विभानशू राय ने साहस दिखाते हुए हमलावरों को कुछ दूरी तक दौड़ाकर पीछा भी किया, पर अकेला और निहत्था होने की वजह से वह आगे नहीं बढ़ सका और वापस लौट आया। घायल रामअवध राय को परिजन बाइक पर ही बैठाकर तत्काल ट्रामा सेंटर, वाराणसी पहुंचाए। घटनास्थल से पुलिस को एक कारतूस व खोखा बरामद हुआ है।

    पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

    घायल के बड़े भाई ज्वाला राय ने कहा कि उनके परिवार का किसी से कोई अनबन या दुश्मनी नहीं है। रामअवध की रोजमर्रा की जिंदगी खेतीबाड़ी और पशु-पालन पर आधारित है। सूचना पर सीओ भुड़कुड़ा चोब सिंह व थाना प्रभारी श्याम यादव भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन कर रहे हैं। थाना प्रभारी श्याम जी यादव ने बताया कि रामअवध की पत्नी रंभा राय की तहरीर के आधार पर दो अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस घटनास्थल एवं आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है।