गाजीपुर में घर के बाहर सो रहे किसान को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली

जागरण संवाददाता, शादियाबाद (गाजीपुर)। सौरी गांव में बीती रात में घर के बाहर सो रहे 40 वर्षीय रामअवध राय उर्फ बब्लू सोखा को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली रामअवध राय के सीने के पास बाई ओर लगी है। घायल का इलाज ट्रामा सेंटर वाराणसी में चल रहा है।

जानकारी के अनुसार रामअवध राय गांव से बाहर अपने खेत पर घर बनाकर परिवार के साथ रहते हैं। खेतीबारी और पशुओं की देखभाल के साथ-साथ झाड़फुक का भी काम करते हैं। शुक्रवार/शनिवार की रात भोजन करने के बाद घर के बाहर चबूतरे पर बिस्तर बिछाकर सो गए। उनकी पत्नी रंभा राय, पुत्र निशू व भतीजा विभानशू व आयूश घर के अंदर सो रहे थे।

रात लगभग एक बजे दो अज्ञात व्यक्ति अपना मुंह बांधकर वहां पहुंचे और सोते रामअवध राय पर रजाई के ऊपर से ही फायर झोंक दिया। रजाई की वजह से कई गोली इधर-उधर चल गई, परंतु एक गोली रामअवध राय के बाईं ओर कंधे से नीचे लगी। गोली और शोर सुनकर घर के अन्य सदस्य जग गए।

भतीजा विभानशू राय ने साहस दिखाते हुए हमलावरों को कुछ दूरी तक दौड़ाकर पीछा भी किया, पर अकेला और निहत्था होने की वजह से वह आगे नहीं बढ़ सका और वापस लौट आया। घायल रामअवध राय को परिजन बाइक पर ही बैठाकर तत्काल ट्रामा सेंटर, वाराणसी पहुंचाए। घटनास्थल से पुलिस को एक कारतूस व खोखा बरामद हुआ है।