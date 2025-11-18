फेसबुक पर रिश्तेदार बनकर ठग लिया 30 हजार रुपये, दुबई में फंसने की झूठी कहानी बनाकर मांगे गए थे 95 हजार रुपये
फेसबुक पर रिश्तेदार बनकर ठगी करने का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति से दुबई में फंसने की झूठी कहानी बनाकर 95 हजार रुपये मांगे गए, जिसमें उसने 30 हजार रुपये भेज दिए। बाद में उसे पता चला कि वह ठगी का शिकार हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। शहर कोतवाली जमालपुर निवासी भरत प्रसाद से फेसबुक मैसेज के जरिए रिश्तेदार बनकर 30 हजार रुपये ठग लिए गए। उसने बताया कि 11 नवंबर को उनके फेसबुक पर एक मैसेज आया, जिसमें भेजने वाले ने खुद को उनका रिश्तेदार सरवन कुमार बताते हुए कहा कि वह दुबई में हैं और एक एजेंट रामलाल के जरिए पहुंचे थे। यह भी बताया गया कि दुबई पुलिस ने उन्हें फर्जी वीजा के नाम पर पकड़ लिया है और जेल भेज सकती है, इसलिए तुरंत 95 हजार रुपये भेजने की बात कही गई।
बताया कि इतनी बड़ी राशि उनके पास नहीं थी तो फिर मैसेज में 30 हजार रुपये की व्यवस्था करने का दबाव बनाया गया। किसी तरह उन्होंने 30 हजार रुपये की व्यवस्था किया और उज्जल सिंह द्वारा दिए गए फोनपे पर 30 हजार रुपये भेज दिए। इसके बाद वह 50 हजार रुपये और मांगने लगा, जिस पर पीड़ित को शक हुआ।
उन्होंने असली सरवन कुमार को फोन कर जानकारी ली तो पता चला कि किसी ने उनके नाम और फोटो से फेसबुक अकाउंट बना कर ठगी की है। बताया कि आरोपित रामलाल, उज्जल सिंह और लाडो खातून द्वारा अलग-अलग नंबरों से फोनपे, वाट्सएप कॉल और फेसबुक के जरिए उनसे संपर्क किया गया।
पीड़ित ने संबंधी विवरण, बैंक पासबुक की प्रति और लेन-देन की जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।
