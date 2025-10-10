ट्रेन से बिहार ले जा रहे थे अंग्रेजी शराब, पुलिस ने ऑपरेशन सतर्क के तहत पांच तस्करों को किया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश जीआरपी ने 'ऑपरेशन सतर्क' के तहत पांच शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। ये तस्कर ट्रेन से अंग्रेजी शराब बिहार ले जा रहे थे। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और तस्करों को धर दबोचा। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
जागरण संवाददाता, दिलदारनगर (गाजीपुर)। बिहार चुनाव से पहले ही आरपीएफ ने पटना कोटा व सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन से गुरुवार को पांच शराब तस्करों को 32.190 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा। तस्करों के विरुद्ध आरपीएफ ने सुसंगत धाराओं में केस पंजीकृत कर सभी को पीडीडीयू मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया।
आरपीएफ निरीक्षक गणेश सिंह राणा ने बताया कि ऑपरेशन सतर्क के तहत गुरुवार को आरपीएफ टीम व दिलदारनगर जीआरपी संग संयुक्त चेकिंग अभियान में बिहार राज्य में चुनाव के मद्देनजर वरीय अधिकारियों के निर्देश पर शराब माफिया की धर-पकड़ के लिए अभियान चलाया गया।
डीडीयू जंक्शन से 13240 कोटा-पटना एक्स के खुलने के 15 मिनट बाद साधारण बोगी को चेक करते हुए टीम के सदस्य आ रहे थे की रेलवे स्टेशन कुछमन एवं धीना के मध्य कुल 3 व्यक्तियों को पिट्ठू बैग में अंग्रेजी शराब साथ के पकड़ा गया।
इसके बाद उक्त गाड़ी के जमानियां स्टेशन के प्लेटफॉर्म एक पर रुकने के उपरांत जमानियां में कैम्पिंग ड्यूटी स्टाफ तथा प्रधान आरक्षी प्रीतम कुमार व जीआरपी के सहयोग से उक्त तीनों शराब तस्करों को गाड़ी से उतार कर विधिक कार्रवाई की।
सभी को गिरफ्तार कर दिलदारनगर स्टेशन लाया गया एवं दिलदारनगर स्टेशन पर पुनः गाड़ी संख्या 12488 डाउन को संयुक्त रूप से चेक करने पर दो और व्यक्तियों को शराब के साथ पकड़ा गया।
उपरोक्त सभी शराब तस्करों के कब्जे से अंग्रेजी शराब बरामद की गई। रेलवे पुलिस के मुताबिक ज्वलनशील पदार्थ होने से कभी भी आग लगने की दुर्घटना घट सकती है जिससे यात्रियों की जान माल की क्षति से इन्कार नहीं किया जा सकता।
यह शराब तस्कर गिरफ्तार
1- संदीप कुमार मोहम्मदपुर सिहबलिया, थाना मोहम्मदपुर जिला गोपालगंज बिहार, 2- टुन्नू कुमार नया टोला थाना आगमकुआ, जिला पटना बिहार,3- कुंदन कुमार कुम्हरार वार्ड 55 टावर गली, थाना आगमकुआ जिला पटना बिहार ,4-विवेक कुमार मार्टिन टोला थाना आयर जिला भोजपुर बिहार,5 -रवीश कुमार दिलावरपुर थाना बिहटा जिला पटना बिहार।
