Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्तार के करीबी डंपी की छह संपत्तियां जब्त करने के बाद ED ने तेज की कार्रवाई, तीन मंजिला आवास लटका था ताला

    By Avinash Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:04 PM (IST)

    मुख्तार अंसारी के करीबी डंपी की गाजीपुर में छह संपत्तियां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जब्त की हैं। इन संपत्तियों में एक तीन मंजिला आवास भी शामिल है, जि ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुख्तार के करीबी डंपी की छह संपत्तियां जब्त करने के बाद ED ने तेज की कार्रवाई।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। स्व. मुख्तार के करीबी शादाब उर्फ डंपी की छह संपत्तियां जब्त करने के बाद ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। शहर के बरबरहना स्थित डंपी के आवास पर ईडी के आने और जांच करने की अटकलें पूरे दिन चलती रहीं। हालांकि पुलिस के उच्चाधिकारियों से इससे अनभिज्ञता जताई। डंपी के तीन मंजिला आवास पर ताला लटका मिला, वहां काफी दिनों से सन्नाटा पसरा हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने मनी लांडिंग केस में मुख्तार के अति करीबी माने जाने वाले शादाब उर्फ डंपी की करीब 2.03 करोड़ रुपये की छह संपत्तियों को जब्त किया था। ईडी की जांच में सामने आया कि यह सभी संपत्तियां फर्म मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हैं, जिसे मुख्तार और उसके साथियों द्वारा संचालित किया जाता है।

    अब तक डंपी की कुल 8.43 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। शुक्रवार को ईडी के जिले में होने और डंपी के आवास पर पहुंचने की अटकलें पूरे दिन चलती रहीं।हालांकि इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने बताया कि ईडी के जिले में आने की उन्हें कोई सूचना नहीं है।

    31 अक्टूबर को कस्टडी में ली थी ईडी

    अक्टूबर 2025 डंपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। इसके बाद ईडी ने शादाब उर्फ डंपी को लखनऊ एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था। उसके खिलाफ पहले से एनबीडब्ल्यू जारी था। 31 अक्टूबर को ईडी प्रयागराज ने उसकी कस्टडी ले ली। वह वर्ष 2022 में फरार चल रहा था। अब उसके खिलाफ ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है।