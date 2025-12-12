मुख्तार के करीबी डंपी की छह संपत्तियां जब्त करने के बाद ED ने तेज की कार्रवाई, तीन मंजिला आवास लटका था ताला

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। स्व. मुख्तार के करीबी शादाब उर्फ डंपी की छह संपत्तियां जब्त करने के बाद ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। शहर के बरबरहना स्थित डंपी के आवास पर ईडी के आने और जांच करने की अटकलें पूरे दिन चलती रहीं। हालांकि पुलिस के उच्चाधिकारियों से इससे अनभिज्ञता जताई। डंपी के तीन मंजिला आवास पर ताला लटका मिला, वहां काफी दिनों से सन्नाटा पसरा हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने मनी लांडिंग केस में मुख्तार के अति करीबी माने जाने वाले शादाब उर्फ डंपी की करीब 2.03 करोड़ रुपये की छह संपत्तियों को जब्त किया था। ईडी की जांच में सामने आया कि यह सभी संपत्तियां फर्म मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हैं, जिसे मुख्तार और उसके साथियों द्वारा संचालित किया जाता है।

अब तक डंपी की कुल 8.43 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। शुक्रवार को ईडी के जिले में होने और डंपी के आवास पर पहुंचने की अटकलें पूरे दिन चलती रहीं।हालांकि इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने बताया कि ईडी के जिले में आने की उन्हें कोई सूचना नहीं है।