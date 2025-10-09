Language
    पंचायती राजमंत्री ओमप्रकाश राजभर के क्षेत्र कासिमाबाद से रसड़ा तक की सड़क जर्जर 

    By Shivanand Rai Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 12:38 PM (IST)

    गाजीपुर जिले में पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर के क्षेत्र कासिमाबाद से रसड़ा तक की सड़क जर्जर हालत में है। बड़े गड्ढों के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही है और दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय लोगों ने मरम्मत की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोगों में नाराजगी है और वे आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं।

    ओमप्रकाश राजभर के क्षेत्र कासिमाबाद से रसड़ा तक की सड़क जर्जर हो चुकी है।

    जागरण संवाददाता, कासिमाबाद (गाजीपुर)। जहूराबाद विधानसभा से विधायक और प्रदेश के पंचायती राजमंत्री ओमप्रकाश राजभर के क्षेत्र का प्रमुख मार्ग कासिमाबाद से रसड़ा की सड़क इन दिनों बदहाल स्थिति में है। ब्लाक मुख्यालय के पास सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे आवागमन बेहद दुरुह हो गया है। बरसात के दौरान इन गड्ढों में पानी भर जाने से राहगीरों को चलना दूभर हो जाता है। आए दिन पैदल यात्री और बाइक सवार गड्ढों में फिसलकर घायल हो रहे हैं।

    यह मार्ग गाजीपुर जनपद को बलिया, देवरिया, गोरखपुर और बिहार राज्य से जोड़ता है, इसलिए इसकी दयनीय स्थिति न केवल स्थानीय बल्कि अंतरजिला यातायात को भी प्रभावित कर रही है। ग्रामीणों डा रानी सिंह, चंद्रशेखर पांडेय, सुरेंद्र यादव, प्रदीप गुप्ता, अजय वर्मा और राजेश यादव ने बताया कि वर्षों से सड़क की यही स्थिति बनी हुई है। विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बार-बार शिकायत करने के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं हो सकी। ग्रामीणों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कभी-कभी केवल गिट्टी डालकर खानापूर्ति कर देते हैं, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है। मंत्री का विधानसभा जहूराबाद है और उनका प्रमुख आफिस रसड़ा में है। ऐसे में उनका भी आना जाना इस मार्ग से रहता है।

    उधर, कासिमाबाद-यूसुफपुर मार्ग से प्रभु नारायण सिंह महाविद्यालय जाने वाली सड़क भी जर्जर हो चुकी है। गड्ढों से भरी सड़क पर छात्र-छात्राओं को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह मार्ग सहाबलपुर गांव तक जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्ग से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जयप्रकाश यादव ने बताया कि जल्द ही संबंधित सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी।

