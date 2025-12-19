जागरण संवाददाता, गाजीपुर। इंटरनेट मीडिया पर दही में मरा चूहा का वीडियो प्रसारित होने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शहर के तुलसीपुर छावनी लाइन में संचालित न्यू सम्राट ढाबा की जांच की। निरीक्षण के दौरान ढाबे में गंदगी, पीछे की ओर खुला स्थान, अस्वच्छ तरीके से भोजन तैयार करने समेत कई गंभीर कमियां पाए जाने पर अगले आदेश तक ढाबे में खाना बनाने और परोसने पर तत्काल रोक लगा दी।

सम्राट ढाबे पर खाना खा रहे लोगों के दही में मरा चूहे का वीडियो गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आया। हालांकि शिकायतकर्ता सामने नहीं आया। सहायक आयुक्त खाद्य रमेश चंद पांडेय ने बताया कि निरीक्षण के दौरान बर्तन धोने की जगह खेत की ओर खुला और जर्जर अवस्था में मिला, जिससे चूहे व अन्य रोडेंट्स के आने की प्रबल संभावना थी।

मसालदानी स्टेनलेस स्टील की नहीं थी, पेस्ट और रोडेंट कंट्रोल की कोई व्यवस्था नहीं मिली। इसके अलावा बर्तन धोने, खाना बनाने, पीने और सब्जी धोने में प्रयुक्त पानी की टेस्ट रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं कराई गई। सबसे गंभीर बात यह रही कि प्याज समेत अन्य खाद्य पदार्थ बिना धोए ही भोजन तैयार करने में उपयोग किए जा रहे थे। इन सभी कमियों को देखते हुए विभाग ने तत्काल प्रभाव से सम्राट ढाबा में भोजन निर्माण और परोसने की अनुमति स्थगित कर दी है।