    SIR in UP: एसआईआर अभियान में तेजी लाने को DDO ने किया औचक निरीक्षण, गणना फॉर्म भरने की लास्ट डेट तय

    By Shivesh Kumar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:17 PM (IST)

    गाजीपुर में डीडीओ ने एसआईआर अभियान में तेजी लाने के लिए अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने गणना फॉर्म भरने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। इस निरीक्षण का उद ...और पढ़ें

    एसआईआर अभियान में तेजी लाने को डीडीओ ने किया औचक निरीक्षण।

    जागरण संवाददाता, रेवतीपुर (गाजीपुर)। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत गणना व मैपिंग को लेकर सोमवार को जिला विकास अधिकारी सुबाष चंद्र सरोज ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुहवल, कालूपुर, सुजानपुर और युवराजपुर गांवों के बूथों का भ्रमण कर बीएलओ, बीएलए और सुपरवाइजरों के साथ अब तक की प्रगति की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए।

    निरीक्षण के दौरान कई लेखपालों के अनुपस्थित पाए जाने पर डीडीओ ने नाराजगी जाहिर की और सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    उन्होंने निर्देश दिया कि आगामी 26 दिसंबर से पहले एसआईआर गणना और मैपिंग का कार्य हर हाल में शत-प्रतिशत पूरा किया जाए। डीडीओ ने कहा कि मृतक, डुप्लिकेट तथा अन्य स्थानों पर शिफ्ट हो चुके मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली से हटाने से पहले पूरी जांच-पड़ताल अनिवार्य रूप से की जाए।

    साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थकों और जनप्रतिनिधियों से भी एसआईआर अभियान में सहयोग की अपेक्षा की। अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिया कि एसआईआर फार्मों को शीघ्र आनलाइन कराया जाए, ताकि पात्र मतदाताओं का नाम समय पर मतदाता सूची में जोड़ा जा सके।

    उन्होंने बीएलओ को घर-घर सर्वे की गति बढ़ाने, लोगों को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करने और अपलोडिंग प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने देने के निर्देश दिए।

    बीडीओ राकेश सिंह, जयप्रकाश, सचिव विनीत राय, प्रमोद, रजनीकांत, मिंटू यादव, महेंद्र यादव, शैल कुमारी, इंद्रा देवी सहित लेखपाल आदि रहे।