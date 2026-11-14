'आजम खां ने मुस्लिम समाज के साथ की बेवफाई', मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सपा पर बोला हमला

जागरण संवाददाता, देवकली (गाजीपुर)। प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ एवं हज विभाग के राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सपा नेता आजम खां और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा।

उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खां ने मुस्लिम समाज के वोटों के सहारे राजनीतिक पहचान और मंत्री पद हासिल किया, लेकिन उसी समाज के साथ बेवफाई की। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को शिक्षा का केंद्र बनाने के बजाय अपनी कमाई का जरिया बना लिया।

अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर तंज कसते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही समाजवादी पार्टी के नेता अपने एसी कमरों से बाहर निकलकर जनता के बीच पहुंचने का दिखावा करने लगते हैं। ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन पर कहा कि वर्ष 2027 में भी प्रदेश में योगी-मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी।

शनिवार को भितरी पहुंचे राज्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार सभी के हित में काम कर रही है। राज्यमंत्री ने सूफी संत बाबा पंजाबी शाह की मजार पर चादरपोशी कर देश में अमन-चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। उन्होंने सम्राट स्कंदगुप्त की ऐतिहासिक लाट का भी निरीक्षण किया।