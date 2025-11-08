हर दिन 12 लोग हो रहे साइबर ठगी का शिकार, हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत दर्ज कराएं शिकायत

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। डिजिटल युग में सुविधा के साथ खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण है जनपद में लगातार बढ़ते साइबर फ्राड के मामले। जनवरी से नवंबर तक के आंकड़े बताते हैं कि जिले में अब तक 3899 लोग आनलाइन ठगी का शिकार हो चुके हैं। यानी हर दिन औसतन 12 लोग ठगों के जाल में फंस रहे हैं। बावजूद इसके, लोग साइबर सेल और बैंक की चेतावनियों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

साइबर अपराधी अब पुराने तरीकों से आगे बढ़कर नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं। कभी बैंक अधिकारी बनकर ओटीपी और खाते की जानकारी मांग लेते हैं तो कभी लोन या इनाम का झांसा देकर पैसों की ठगी कर लेते हैं। वहीं, कुछ मामलों में निवेश और नौकरी के नाम पर भी लोगों को ठगा जा रहा है।

साइबर सेल के अनुसार, सबसे अधिक मामले मोबाइल एप और सोशल मीडिया के जरिये सामने आ रहे हैं। पुलिस विभाग का कहना है कि ठगी के ज्यादातर मामले लापरवाही का परिणाम हैं। चेतावनी और प्रचार-प्रसार के बावजूद लोग अजनबी लिंक पर क्लिक करते हैं, काल रिसीव करते हैं या अपने बैंक खाते की जानकारी साझा कर देते हैं।