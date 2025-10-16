Language
    गाजीपुर में कांग्रेस का RSS के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पांच नेता हिरासत में

    By Shivanand Rai Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:41 PM (IST)

    गाजीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरएसएस और भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसकी वजह केरल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ कथित यौन उत्पीड़न और भाजपा सांसद का विवादित बयान था। प्रदर्शन के दौरान कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। नेताओं ने आरएसएस पर आरोप लगाए और सांसद से माफी की मांग की।

    गाजीपुर में कांग्रेस का RSS के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पांच नेता हिरासत में

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। केरल के साफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी के साथ कथित यौन उत्पीड़न और भाजपा राज्यसभा सांसद बृजलाल के विवादित बयान के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के नेताओं ने जिला मुख्यालय पर आरएसएस और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर रविश गुप्ता के माध्यम से भेजा।

    इस विरोध प्रदर्शन के दौरान शहर अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा, जिला महासचिव सतीश उपाध्याय, सेवादल जिलाध्यक्ष आशुतोष गुप्ता, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार और पीसीसी सदस्य सुमन चौबे को हिरासत में लिया गया। इन लोगों को पांच घंटे तक पुलिस लाइन में रखा गया। पांच घंटे बाद इनकों रिहा कर दिया गया।

    शहर अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा ने बताया कि आनंदू अजी के साथ हुए कथित अमानवीय कृत्य की जिम्मेदारी आरएसएस नेताओं पर है और इस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि संघ के इस कृत्य को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    आदिवासी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डा. उमेश चंद्र ने सांसद बृजलाल से गोंड़ और खरवार समाज के प्रति दिए गए भ्रामक बयान पर माफी मांगने की अपील की। इस दौरान रविकांत राय, डा. ब्रह्मदेव खरवार, अरविंद कुशवाहा, श्याम नारायण सिंह आदि शामिल रहे।