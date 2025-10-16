गाजीपुर में कांग्रेस का RSS के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पांच नेता हिरासत में

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। केरल के साफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी के साथ कथित यौन उत्पीड़न और भाजपा राज्यसभा सांसद बृजलाल के विवादित बयान के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के नेताओं ने जिला मुख्यालय पर आरएसएस और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर रविश गुप्ता के माध्यम से भेजा।

इस विरोध प्रदर्शन के दौरान शहर अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा, जिला महासचिव सतीश उपाध्याय, सेवादल जिलाध्यक्ष आशुतोष गुप्ता, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार और पीसीसी सदस्य सुमन चौबे को हिरासत में लिया गया। इन लोगों को पांच घंटे तक पुलिस लाइन में रखा गया। पांच घंटे बाद इनकों रिहा कर दिया गया।

शहर अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा ने बताया कि आनंदू अजी के साथ हुए कथित अमानवीय कृत्य की जिम्मेदारी आरएसएस नेताओं पर है और इस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि संघ के इस कृत्य को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।