गाजीपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ -'उत्तर प्रदेश बनेगा विकसित राज्य'
गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य बनेगा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार के ध्यान केंद्रित करने की बात कही। उन्होंने निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों और कानून व्यवस्था में सुधार पर भी प्रकाश डाला। किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा की गई।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। भुड़कुड़ा के रामाश्रय दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सिद्धपीठ भारत की उच्च कोटि सतनामी पीठ है।
उन्होंने बताया कि बुला साहिब से शुरू हुई परंपरा को बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। 55 वर्ष पूर्व स्कूली शिक्षा की दिशा में मार्गदर्शन देने वाले रामाश्रय दास की प्रतिमा से हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि जीवन की सच्चाई को जानने के लिए भारतीय संस्कृति और सनातन को समझना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हमने कभी नहीं कहा कि जो मंदिर नहीं जाता, वेद नहीं पढ़ता, वे हिंदू नहीं हैं। जाति के बजाय संतों के ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। आध्यात्मिक विरासत की यह ज्ञान परंपरा अद्भुत है। उन्होंने कहा कि हमारे संतों की भविष्यवाणियाँ आज भी दुनिया तक नहीं पहुँच पाई हैं। भारत की ऋषि परंपरा ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले धर्मनिरपेक्षता की कोई मान्यता नहीं थी, यह शब्द संविधान में छिपकर डाला गया है। महर्षि विश्वामित्र ने संकल्प लिया था कि भारत की अद्भुत विरासत को संरक्षित किया जाएगा। उन्होंने मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि विश्वामित्र के नाम पर रखने की बात भी की।
मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि 18 वर्ष पूर्व वे रामाश्रय जी से मिलने आए थे और बुला साहिब तथा कीनाराम से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान सभी का अधिकार है और महर्षि बाल्मीकि, संत रविदास जैसे महापुरुषों की परंपरा को आगे बढ़ाना आवश्यक है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार यूपी की विरासत को संरक्षित करते हुए इसे विकसित राज्य बनाएगी। उन्होंने सभी को रोजगार, आवास, किसानों को पानी और महिलाओं तथा व्यापारियों को खुशहाल बनाने का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि हमने यूपी को बीमारू राज्य से उबारा है और युवाओं को विकसित यूपी के लिए सुझाव देने के लिए जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और सभी वर्गों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया।
