जागरण संवाददाता, गाजीपुर। भुड़कुड़ा के रामाश्रय दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सिद्धपीठ भारत की उच्च कोटि सतनामी पीठ है। उन्होंने बताया कि बुला साहिब से शुरू हुई परंपरा को बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। 55 वर्ष पूर्व स्कूली शिक्षा की दिशा में मार्गदर्शन देने वाले रामाश्रय दास की प्रतिमा से हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि जीवन की सच्चाई को जानने के लिए भारतीय संस्कृति और सनातन को समझना आवश्यक है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हमने कभी नहीं कहा कि जो मंदिर नहीं जाता, वेद नहीं पढ़ता, वे हिंदू नहीं हैं। जाति के बजाय संतों के ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। आध्यात्मिक विरासत की यह ज्ञान परंपरा अद्भुत है। उन्होंने कहा कि हमारे संतों की भविष्यवाणियाँ आज भी दुनिया तक नहीं पहुँच पाई हैं। भारत की ऋषि परंपरा ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले धर्मनिरपेक्षता की कोई मान्यता नहीं थी, यह शब्द संविधान में छिपकर डाला गया है। महर्षि विश्वामित्र ने संकल्प लिया था कि भारत की अद्भुत विरासत को संरक्षित किया जाएगा। उन्होंने मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि विश्वामित्र के नाम पर रखने की बात भी की।

मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि 18 वर्ष पूर्व वे रामाश्रय जी से मिलने आए थे और बुला साहिब तथा कीनाराम से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान सभी का अधिकार है और महर्षि बाल्मीकि, संत रविदास जैसे महापुरुषों की परंपरा को आगे बढ़ाना आवश्यक है।