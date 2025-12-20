Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजीपुर में कार ने बाइक को मारी टक्कर, बालक की मौत और मां-मामा समेत तीन घायल

    By Manoj Kumar Gupta Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:42 PM (IST)

    गाजीपुर में एक दुखद घटना में, एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक बालक की मौत हो गई और उसकी मां और मामा सहित तीन लोग घायल हो गए। यह घटना गाजीपुर ...और पढ़ें

    Hero Image

    कार की टक्कर से बालक की मौत।

    जागरण संवाददाता, सैदपुर (गाजीपुर)। नसीरपुर स्थित गोरखपुर-वाराणसी फोरलेन पर शनिवार को तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। जिससे नौ वर्षीय बालक शिवा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां संगीता, मामा इंद्रलेश व भाई सिद्धार्थ घायल हो गए। दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों ने जाम लगा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद कुछ ही देर में जाम समाप्त हो गया। पुलिस ने तीनों घायलों को उपचार के लिए सीएचसी भेजवाया, जहां से राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया।

    भीमापार गांव निवासी बच्चेलाल भीमापार में गैस एजेंसी चलाते हैं। उनकी शादी देवकली के मऊपारा निवासी संगीता देवी के साथ हुई है। संगीता आपने मायके आई थी। शनिवार को वह अपने ससुराल जाने की इच्छा जताई तो भाई इंद्रलेश अपनी बहन संगीता, उनके दो पुत्र शिवा व सिद्धार्थ को लेकर बाइक से निकला।

    दोनों बच्चे बाइक की टंकी पर बैठे थे, जबकि संगीता पीछे बैठी थी। नसीरपुर गांव के समीप फोरलेन पर पीछे से आई कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक अनियंत्रित होकर पलटी तो शिवा व सिद्धार्थ छिटकर दूर जा गिरे।

    सिर में गंभीर चोट लगने के कारण शिवा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सिद्धार्थ, उसकी मां संगीता व मामा इंद्रलेश घायल हो गए। दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। आंखों के सामने बेटे की मौत से घायल मां दहाड़े मारकर रोने लगी।

    शिवा की मौत से स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल

    सड़क हादसे में बालक शिवा के मौत की जानकारी परिवार के साथ ही ननिहाल के लोगो को हुई तो वे मौके पर पहुंचे। जहां शिवा के शव को देखकर दहाड़े मारकर रोने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि दुर्घटना कार चालक की गलती से हुई है।