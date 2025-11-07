किसान दीपक यादव,सुनील यादव,अंशुमान राय,दिवाकर राय आदि ने बताया कि इस रोग से निजात पाने के लिए काफी दवाओं का छिड़काव किया लेकिन कोई असर नही हुआ



कृषि विशेषज्ञ सर्वेश राय ने बताया कि यह रोग पहले केवल दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में देखा जाता था, लेकिन इस वर्ष यह गाजीपुर जिले में तेजी से फैल गया है। इस रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे पौधों में भोजन निर्माण रुक जाता है और उनकी जीवन शक्ति क्षीण होने लगती है।



उन्होंने बताया कि ब्लैक थ्रिप्स फूलों में छिपकर उनके परागकणों को खाते हैं, जिसके कारण फूल झड़ जाते हैं और उत्पादन पर भारी असर पड़ता है। मिर्च के फूल नीचे की दिशा में होने के कारण दवाओं का असर भी सीमित रह जाता है।



पहले इस रोग का प्रभाव कुछेक पौधों तक ही सीमित रहता था, लेकिन इस बार अधिकांश खेतों में मिर्च की फसल प्रभावित हुई है। कृषि विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि प्रभावित पौधों पर ब्रोफैनीलाइड (1 मि.ली. प्रति 4 लीटर पानी) तथा एथियान (2.5 मि.ली. प्रति लीटर पानी) का मिश्रण बनाकर छिड़काव किया जाए।



ज्ञात हो कि क्षेत्र में इस वर्ष लगभग 10 हजार बीघे में मिर्च की खेती की गई है। करीब 80 प्रतिशत किसानों ने अगेती फसल ली थी। प्रतिकूल मौसम के बावजूद पौधे तो तैयार हो गए, लेकिन ब्लैक थ्रिप्स के प्रकोप ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है।