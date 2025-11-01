गाजीपुर में दुष्कर्म आरोपित को बचाने के लिए भाजपा नेताओं ने लिये पैसे, पुलिस ने कराए वापस
गाजीपुर में दुष्कर्म के आरोपी को बचाने के लिए भाजपा नेताओं पर पैसे लेने का आरोप लगा है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वह पैसे वापस कराए। इस घटना से राजनीतिक गलियारों में हलचल है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। अनुसूचित जाति की युवती से दुष्कर्म मामले में भाजपा नेताओं ने हल्की धाराएं लगाने के नाम पर अरोपित परिवार से एक लाख रुपये वसूल लिए। पुलिस ने न सिर्फ आरोपित को जेल भेजा, बल्कि नेताओं से आरोपित के पिता को पूरा पैसा भी वापस कराया।
इस मामले में एडीजी पीयूष मोर्डिया ने बताया कि मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। पैसे के लेनदेन में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कासिमाबाद क्षेत्र के एक गांव की अनुसूचित जाति की युवती ने पास के गांव के बालेंद्र बिंद नामक युवक पर दो जून की रात घर में घुसकर छेड़खानी और दुष्कर्म करने का आरोप लगा। पीड़िता के पिता ने अगले दिन थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया।
उस दौरान कोतवाल शैलेंद्र पांडेय थे जो फिलहाल अन्य मामले में निलंबित चल रहे हैं। मजिस्ट्रेट के सामने युवती के बयान के बाद हुई जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई और आरोपित के खिलाफ गंभीर धाराएं जोड़ी गईं।
कोतवाल नंदकुमार तिवारी पुलिस टीम के साथ गुरुवार को आरोपित बालेंद्र को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंचे तो पिता ने बताया कि मामूली धाराएं लगाने के लिए स्थानीय भाजपा नेताओं ने एक लाख रुपये लिए थे।
इस मामले में आरोप है कि इन नेताओं ने तत्कालीन पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर मामला कमजोर करने की कोशिश की थी। कोतवाल नंदकुमार तिवारी ने शुक्रवार को संबंधित भाजपा नेताओं को थाने में तलब किया और पूरी रकम आरोपित के पिता को वापस कराई।
