जागरण संवाददाता, गाजीपुर। अनुसूचित जाति की युवती से दुष्कर्म मामले में भाजपा नेताओं ने हल्की धाराएं लगाने के नाम पर अरोप‍ि‍त परिवार से एक लाख रुपये वसूल लिए। पुलिस ने न सिर्फ आरोपित को जेल भेजा, बल्कि नेताओं से आरोपित के पिता को पूरा पैसा भी वापस कराया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मामले में एडीजी पीयूष मोर्डिया ने बताया कि मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। पैसे के लेनदेन में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कासिमाबाद क्षेत्र के एक गांव की अनुसूचित जाति की युवती ने पास के गांव के बालेंद्र बिंद नामक युवक पर दो जून की रात घर में घुसकर छेड़खानी और दुष्कर्म करने का आरोप लगा। पीड़िता के पिता ने अगले दिन थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया।