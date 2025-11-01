दुष्कर्म मामले में पैसा लेने वाला भाजपा नेता मन्नू बिंद गिरफ्तार, एडीजी ने जांच के आदेश दिए
उत्तर प्रदेश पुलिस ने दुष्कर्म मामले में पैसे लेने के आरोप में भाजपा नेता मन्नू बिंद को गिरफ्तार किया है। मन्नू बिंद पर दुष्कर्म मामले के आरोपित से मामले को दबाने के लिए पैसे मांगने का आरोप है। एडीजी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। अनुसूचित जाति की एक युवती से दुष्कर्म के मामले में राहत दिलाने के नाम पर रुपये वसूलने के आरोप में भाजपा नेता मन्नू बिंद को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि कासिमाबाद क्षेत्र के एक गांव में हुई इस घटना में भाजपा नेता ने आरोपित परिवार से हल्की धाराएं लगाने के नाम पर एक लाख रुपये की रकम ली थी।
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आरोपों को सही पाया और मुख्य आरोपित भाजपा नेता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में संबंधित नेताओं से आरोपित के पिता को पूरी राशि वापस कराई गई है। पुलिस के अनुसार भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला मंत्री मन्नू पर कार्रवाई की गई है।
इस घटना ने स्थानीय क्षेत्र में चर्चा का माहौन बना दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपित मन्नू बिंद ने मदद के बदले में उसने पैसे की मांग की। यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता के परिवार ने पुलिस से संपर्क किया और अपनी शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। एडीजी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रकार के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में विश्वास को कमजोर करती हैं और न्याय प्रणाली पर सवाल उठाती हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले में पूरी गंभीरता से कार्रवाई करेंगे और दोषियों को सजा दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
