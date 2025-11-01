जागरण संवाददाता, गाजीपुर। अनुसूचित जाति की एक युवती से दुष्कर्म के मामले में राहत दिलाने के नाम पर रुपये वसूलने के आरोप में भाजपा नेता मन्नू बिंद को पुलिस ने शन‍िवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि कासिमाबाद क्षेत्र के एक गांव में हुई इस घटना में भाजपा नेता ने आरोपित परिवार से हल्की धाराएं लगाने के नाम पर एक लाख रुपये की रकम ली थी।

पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आरोपों को सही पाया और मुख्य आरोपित भाजपा नेता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में संबंधित नेताओं से आरोपित के पिता को पूरी राशि वापस कराई गई है। पुल‍िस के अनुसार भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला मंत्री मन्‍नू पर कार्रवाई की गई है।

इस घटना ने स्थानीय क्षेत्र में चर्चा का माहौन बना द‍िया है। पुलिस ने बताया कि आरोपित मन्नू बिंद ने मदद के बदले में उसने पैसे की मांग की। यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता के परिवार ने पुलिस से संपर्क किया और अपनी शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। एडीजी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रकार के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।