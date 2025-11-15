गाजीपुर में हाईवे पर ट्रक से 27 पेटी बीयर गायब, आबकारी निरीक्षक ने दर्ज कराया मुकदमा
गाजीपुर के जंगीपुर में बीयर से लदे ट्रक से 27 पेटियां गायब हो गईं। आबकारी निरीक्षक ने ट्रक चालक, खलासी और मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। नोएडा से रजदेपुर जा रही 600 पेटियों में से गोदाम पहुंचने पर 572 पेटियां ही मिलीं। चालक ने चोरी की बात कही है, लेकिन निरीक्षक ने इसे संदिग्ध माना है, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हुई है। पुलिस जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जंगीपुर थाना क्षेत्र में बीयर लदे एक ट्रक से माल गायब होने का मामला सामने आया है। आबकारी निरीक्षक पवन कुमार मिश्र ने ट्रक चालक, खलासी और वाहन स्वामी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया है।
उन्होंने बताया कि 13 नवंबर को यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड नोएडा डिपो दादरी से किंगफिशर बीयर की 600 पेटियां शहर कोतवाली रजदेपुर स्थित अपार रस्तोगी एफएल-2बी गोदाम के लिए भेजी गई थीं। ट्रक चालक विपिन कुमार ने बताया कि 12 नवंबर की रात जंगीपुर थाना के सामने हाईवे किनारे वाहन खड़ा किया था। उसके अनुसार रात में 25–30 पेटी किसी ने चोरी कर लीं।
निरीक्षक के अनुसार 13 नवंबर की सुबह करीब 6 बजे जब ट्रक गोदाम पहुंचा तो चालक और सहायक शिवम सिंह की मौजूदगी में सभी पेटियां उतारकर गिनी गईं। परिवहन पास के हिसाब से 600 पेटियां होनी चाहिए थीं, लेकिन मौके पर केवल 572 पेटियां और 11 पीस ही मिले। इस तरह कुल 27 पेटियां और 13 पीस बीयर कम पाए गए।
निरीक्षक ने बताया कि ट्रक का तिरपाल भी फटा मिला था जिससे चोरी की आशंका और मजबूत हुई। एटा जनपद के जैथरा थाना के खेतुपुरा निवासी ट्रक चालक विपिन कुमार, फरूखाबाद जनपद के जहानागंज थाना के ढिपिन राजेपुर तप्पा निवासी खलासी शिवम सिंह और ट्रक स्वामी की भूमिका संदिग्ध दिख रही है।
आरोप है कि उन्होंने परिवहन पास के अनुसार पूर्ण माल गोदाम तक नहीं पहुंचाया, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हुई है। चालक ने अपने बचने के लिए पहले ही आनलाइन एफआइआर भी दर्ज करा चुका था। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।