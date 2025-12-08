Language
    गाजीपुर: 11 महीने से फरार चेयरमैन पत्नी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:55 PM (IST)

    गाजीपुर पुलिस ने 11 महीने से फरार चल रही बहादुरगंज की पूर्व चेयरमैन निकहत परवीन को गिरफ्तार किया है। निकहत परवीन डी-131 गैंग के सरगना रेयाज अहमद अंसार ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बहादुरगंज (गाजीपुर)। गिरफ्तारी के डर से 11 माह से फरार चल रही डी-131 गैंग के सरगना गैंगस्टर व बहादुरगंज चेयरमैन रेयाज अहमद अंसारी की पत्नी व बहादुरगंज की पूर्व चेयरमैन निकहत परवीन को कासिमाबाद पुलिस ने यूनियन बैंक बहादुरगंज के पास से सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपित महिला एससी-एसटी समेत गंभीर धाराओं में वांछित थी।

    17 जनवरी 2025 को कासिमाबाद थाना के अब्दुलपुर मौजा निवासी सुभाष सोनकर ने रेयाज अहमद अंसारी, उनकी पत्नी निकहत परवीन, भतीजा शकील अख्तर और साला कमाल अहमद के खिलाफ जमीन हड़पने, जान से मारने की धमकी, जालसाजी व एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित ने आरोप लगाया कि वह अनुसूचित जाति से है और उसकी पुश्तैनी जमीन मौजा अब्दुलपुर में उनके पिता सरजू सोनकर के नाम थी।

    शिकायतकर्ता के अनुसार, रेयाज अहमद अंसारी ने बंदूक दिखाकर व आईएस-191 गैंग के सरगना स्व. मुख्तार अंसारी का भय दिखाकर उनके पिता से जबरन अंगूठा निशान लगवाकर वसीयतनामा करा लिया। धमकी दी कि अगर मामला खुला तो पूरे परिवार को जान से मरवा देगा। भय के कारण पिता ने यह बात किसी को नहीं बताई। पिता की मृत्यु के बाद वर्ष 2015 में रेयाज ने जमीन अपने नाम चढ़वा ली।

    पीड़ित ने 27 दिसंबर 2024 को जमीन वापस मांगने के लिए आरोपित के घर जाकर बात की, तो भतीजा शकील अख्तर व साला कमाल अहमद ने जातिसूचक गालियां दीं और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि जमीन वापस नहीं होगी।

    इस प्रकरण में रेयाज अहमद अंसारी, शकील अख्तर और कमाल अहमद पहले से ही जमानत पर बाहर हैं, जबकि निकहत परवीन लगातार फरार चल रही थी। उसकी गिरफ्तारी कासिमाबाद कोतवाल नंद कुमार तिवारी के नेतृत्व में उपनिरीक्षक सुरेश कुमार, रिचा मौर्या, सूरज गुप्ता, अजय मौर्या की टीम ने की। पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।