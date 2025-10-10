जागरण संवाददाता, गाजीपुर। करंडा के बभनपुरा गांव में शनिवार की सुबह बाइक सवार तीन बदमाशों ने पुरानी रंजिश में स्व. राजेश मिश्रा के भाई अमितेश मिश्रा के ऊपर फायर झोंक दिया। हालांकि वह बाल- बाल बच गए। भागते समय एक बदमाश को ग्रामीणों ने दबोच लिया और सड़क पर जाम लगा दिया। एसपी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। पत्रकार स्व. राजेश मिश्रा की भी गोली मारकर हत्या की गई थी। इसी रंजिश में उनके छोटे भाई के ऊपर हमला हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

करंडा थाना क्षेत्र के तुलापट्टी उर्फ ब्राह्मणपुरा गांव में शुक्रवार की सुबह बदमाशों ने दिनदहाड़े फायरिंग कर दहशत फैला दी। गांव निवासी अमितेश मिश्रा, जो पत्रकार राजेश मिश्रा हत्याकांड के गवाह हैं, पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने हमला किया।

घटना सुबह पौने आठ बजे की है, जब अमितेश मिश्रा अपने घर से करीब 50 मीटर दूर योगेश दुबे के दरवाजे पर तीन लोगों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान तीन बदमाश बाइक से पहुंचे, जिनमें से दो उतरकर सीधे अमितेश पर फायरिंग करने लगे।