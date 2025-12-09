अपर सत्र न्यायाधीश का एटीएम कार्ड चुरा कर निकाल लिये 60 हजार, पुलिस कर रही तलाश

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो रामअवतार प्रसाद का एटीएम कार्ड चुराकर एक अज्ञात चोर ने कचहरी स्थित एसबीआइ की शाखा से 60 हजार रुपये निकाल लिए। यह घटना तब हुई जब न्यायाधीश का गनर एटीएम लेकर रुपये निकालने गया था, लेकिन रास्ते में एटीएम कहीं खो गया। जब यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया, तो उन्होंने एफआइआर दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कांस्टेबल सचिन वर्मा, जो अपर सत्र न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद के गनर के रूप में तैनात हैं, उन्‍होंने बताया कि दो दिसंबर को वह न्यायाधीश का एटीएम लेकर रुपये निकालने गए थे। इसी दौरान एटीएम कहीं रास्ते में खो गया। सचिन ने बताया कि उसी दिन 12.47 बजे से 12.55 बजे के बीच कचहरी स्थित एसबीआइ की शाखा में लगे एटीएम से 60 हजार रुपये धोखे से निकाल लिए गए।

घटना के तुरंत बाद सचिन वर्मा ने साइबर सेल में इसकी शिकायत की, लेकिन वहां से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद, उन्होंने सोमवार को शहर कोतवाली में तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई। पुलिस ने एटीएम और उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है और खाते का लेनदेन रिकॉर्ड भी जुटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। पुलिस की टीम चोर की तलाश में तेजी से जुटी हुई है। इस घटना ने न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि यह घटना एक न्यायाधीश के गनर के साथ हुई है, जो सुरक्षा में तैनात है।

इस मामले में पुलिस ने कहा है कि वे जल्द ही चोर को पकड़ने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। एटीएम कार्ड चोरी की यह घटना न केवल न्यायालय परिसर की सुरक्षा को चुनौती देती है, बल्कि यह आम जनता के लिए भी चिंता का विषय है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने एटीएम कार्ड का ध्यान रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें।