Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजीपुर से पूर्वांचल को साधेंगे अख‍िलेश, ब‍िहार के बाद यूपी चुनाव की तैयार‍ियों को म‍िलेगी गत‍ि

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 01:38 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 30 अक्टूबर को गाजीपुर दौरे पर रहेंगे। वे विधायक अंकित भारती के आवास पर जाकर उन्हें शादी की शुभकामनाएं देंगे और स्वर्गीय रामकरन दादा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य पूर्वांचल में पार्टी की पकड़ को मजबूत करना है, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद यूपी में चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अखिलेश यादव 30 अक्टूबर को गाजीपुर जिले में आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम की शुरुआत विधायक अंकित भारती के आवास पर जाकर उन्हें शादी की शुभकामनाएं देने से होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद वे सिधौना पहुंचेंगे, जहां वे स्व. रामकरन दादा के चित्र पर पुष्प अर्पित करेंगे। इसके पश्चात, वे इशोपुर गांव स्थित दादा के पैतृक आवास पर जाकर उनके स्वजन से मुलाकात करेंगे। गाजीपुर से पूर्वांचल को अख‍िलेश साधेंगे तो पड़ोस में ब‍िहार में होने वाले चुनाव के पर‍िणाम आने के बाद यूपी में चुनाव की तैयार‍ियां शुरू हो जाएंगी।

    माना जा रहा है क‍ि पूर्वांचल में सपा की मजबूत पकड़ की वजह से समीकरणों को आगामी चुनाव में साधना भी जरूरी है। ल‍िहाजा सपा की रणनीत‍ि पूर्वांचल में और भी जनाधार जुटाने की होगी। 

    कार्यक्रम के आयोजक एवं दादा के पुत्रगण, पूर्व एमएलसी डा. विजय यादव, अजय यादव एवं डा. जय सिंह यादव ने बताया कि हेलीपैड की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा, पिता की प्रतिमा की सफाई एवं रंगाई-पुताई का कार्य भी संपन्न हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मेरे परिवार के साथ-साथ सपा समर्थकों में भी उत्साह का माहौल है।

    अखिलेश यादव का यह दौरा गाजीपुर जिले के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके आगमन से न केवल स्थानीय सपा कार्यकर्ताओं में जोश है, बल्कि आम जनता में भी उनकी उपस्थिति को लेकर उत्सुकता बढ़ी है। सपा प्रमुख का यह कार्यक्रम पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें वे अपने समर्थकों से सीधे संवाद करेंगे और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

    सपा प्रमुख के इस दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखा गया है। पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही, स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सक्रिय रूप से जुटने के निर्देश दिए गए हैं।

    अखिलेश यादव का यह दौरा न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाजवादी पार्टी की स्थानीय इकाई को मजबूत करने का भी एक प्रयास है। उनके आगमन से पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और यह आगामी चुनावों के लिए एक सकारात्मक संकेत भी हो सकता है।

    30 अक्टूबर को होने वाला यह कार्यक्रम गाजीपुर जिले में सपा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिससे कि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।