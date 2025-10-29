जागरण संवाददाता, गाजीपुर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अखिलेश यादव 30 अक्टूबर को गाजीपुर जिले में आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम की शुरुआत विधायक अंकित भारती के आवास पर जाकर उन्हें शादी की शुभकामनाएं देने से होगी।

इसके बाद वे सिधौना पहुंचेंगे, जहां वे स्व. रामकरन दादा के चित्र पर पुष्प अर्पित करेंगे। इसके पश्चात, वे इशोपुर गांव स्थित दादा के पैतृक आवास पर जाकर उनके स्वजन से मुलाकात करेंगे। गाजीपुर से पूर्वांचल को अख‍िलेश साधेंगे तो पड़ोस में ब‍िहार में होने वाले चुनाव के पर‍िणाम आने के बाद यूपी में चुनाव की तैयार‍ियां शुरू हो जाएंगी।

माना जा रहा है क‍ि पूर्वांचल में सपा की मजबूत पकड़ की वजह से समीकरणों को आगामी चुनाव में साधना भी जरूरी है। ल‍िहाजा सपा की रणनीत‍ि पूर्वांचल में और भी जनाधार जुटाने की होगी। कार्यक्रम के आयोजक एवं दादा के पुत्रगण, पूर्व एमएलसी डा. विजय यादव, अजय यादव एवं डा. जय सिंह यादव ने बताया कि हेलीपैड की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा, पिता की प्रतिमा की सफाई एवं रंगाई-पुताई का कार्य भी संपन्न हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मेरे परिवार के साथ-साथ सपा समर्थकों में भी उत्साह का माहौल है।

अखिलेश यादव का यह दौरा गाजीपुर जिले के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके आगमन से न केवल स्थानीय सपा कार्यकर्ताओं में जोश है, बल्कि आम जनता में भी उनकी उपस्थिति को लेकर उत्सुकता बढ़ी है। सपा प्रमुख का यह कार्यक्रम पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें वे अपने समर्थकों से सीधे संवाद करेंगे और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

सपा प्रमुख के इस दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखा गया है। पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही, स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सक्रिय रूप से जुटने के निर्देश दिए गए हैं।

अखिलेश यादव का यह दौरा न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाजवादी पार्टी की स्थानीय इकाई को मजबूत करने का भी एक प्रयास है। उनके आगमन से पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और यह आगामी चुनावों के लिए एक सकारात्मक संकेत भी हो सकता है।