गाजीपुर में बोले अखिलेश यादव- "नीतीश केवल चुनावी चेहरा, नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री"
गाजीपुर में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को चुनावी चेहरा बताया और कहा कि वे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार पर कई बार पार्टियां बदलने का आरोप लगाया और जनता से ऐसे नेताओं से सावधान रहने की अपील की। अखिलेश ने बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि एनडीए ने बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को केवल चुनावी चेहरा बनाया है। वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, महाराष्ट्र व अन्य प्रदेशों का उदाहरण भी दिया।
दोहराया कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। गठबंधन उनका सहयोग करेगा। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उनपर बनी फिल्म को भाजपा का कोई विधायक देखने नहीं पहुंचा। उनकी सरकार थियेटर में ही गिर गई।
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव गुरुवार दोपहर सैदपुर विधायक अंकित भारती के रामपुर मांझा आवास पर पहुंचे और विधायक व उनकी पत्नी अंबिका को विवाह की शुभकामनाएं दी। पारिवारिक सदस्यों से मुलाकात की।
पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह स्व. शहाबुद्दीन के बेटे का प्रचार करेंगे। कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्रैरिफ बढ़ाने से देश में महंगाई बढ़ गई है। हर कोई परेशान हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री किलर की संज्ञा दी है। इसके बाद वह सिधौना के लिए रवाना हो गए।
