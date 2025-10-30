जागरण संवाददाता, गाजीपुर। मौसम खराब होने से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यक्रम व‍िलंब‍ित हो गया। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार डेढ़ या दो घंटे विलंब से सभी कार्यक्रम शुरू हुए। बादल व छिटपुट बारिश से कार्यक्रम में फेरबदल की संभावनाएं सुबह से ही बढ़ने लगीं थीं।

जनपद में कुल पांच स्थलों पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होना है। इशोपुर में रामकरन दादा के पौत्र आशीष यादव ने बताया कि मौसम खराब होने के कारण उनका कार्यक्रम कुछ व‍िलंब‍ित हो गया है।