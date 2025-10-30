Language
    गाजीपुर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कई कार्यक्रमों में करेंगे प्रत‍िभाग

    समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उनके दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। अखिलेश यादव विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिससे कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी।

    गाजीपुर पहुंचे अखि‍लेश और शि‍वपाल यादव।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। मौसम खराब होने से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यक्रम व‍िलंब‍ित हो गया। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार डेढ़ या दो घंटे विलंब से सभी कार्यक्रम शुरू हुए। बादल व छिटपुट बारिश से कार्यक्रम में फेरबदल की संभावनाएं सुबह से ही बढ़ने लगीं थीं।

    जनपद में कुल पांच स्थलों पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होना है। इशोपुर में रामकरन दादा के पौत्र आशीष यादव ने बताया कि मौसम खराब होने के कारण उनका कार्यक्रम कुछ व‍िलंब‍ित हो गया है। 

    विधायक अंकित भारती के आवास पर पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सिंह, विधायक सुएब अंसारी, वीरेंद्र यादव, स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा आदि सुबह ही पहुंच गए। सपा प्रमुख के आगवानी के लिए विधायक परिवार समेत हेलीपैड पर पहुंचे और आगवानी की। रामपुर मांझा में सैदपुर विधायक अंकित भारती के आवास पर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व शिवपाल यादव ने पर‍िजनों से मुलाकात की।