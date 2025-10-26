Language
    सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ गाजीपुर आएंगे चाचा शिवपाल, स्व. रामकरन यादव के परिवार के करेंगे मुलाकात

    By Vindeshwari Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 04:45 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ गाजीपुर का दौरा करेंगे। वे स्वर्गीय रामकरन यादव के परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य दिवंगत नेता के परिवार को सांत्वना देना और पार्टी के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करना है। अखिलेश और शिवपाल का यह दौरा गाजीपुर में सपा कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

    अखिलेश यादव संग शिवपाल भी आएंगे गाजीपुर।

    जागरण संवाददाता, खानपुर (गाजीपुर)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को इशोपुर स्थित स्व. रामकरन दादा के परिवार से मिलने आ रहे है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे स्व. रामकरन यादव ने ही मुलायम सिंह को राजनीतिक मैदान में लेकर आये थे। मिट्टी के अखाड़े में प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ने वाले मुलायम सिंह के राजनैतिक दांव-पेंच में उतारने के लिए रामकरन दादा ने चौधरी चरण सिंह के पास लेकर आये थे।

    पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय रक्षामंत्री मुलायम सिंह अंतिम सांस तक रामकरन दादा के परिवार से रिश्ता बनाये रखा। अपने रहते पुत्र अखिलेश यादव को भी रामकरन दादा के परिवार से संबंध बनाए रखने की सीख दी। पिछले दस सालों में गाजीपुर सहित पूर्वांचल में राजनीतिक उथल पुथल के बीच भी रामकरन दादा के जेष्ठ पुत्र पूर्व एमएलसी डॉ विजय यादव अपने भाइयों और पुत्र आशीष यादव संग मुलायम परिवार के हर सुख दुःख में साथ जुड़े रहे।

    जनपद के राजनैतिक छितिज पर कुंद पड़ती दादा परिवार की धार अखिलेश यादव के आगमन से तेज हो जाएगी। इसके पूर्व अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए रामकरन दादा के सिधौना स्थित मूर्ति का लोकार्पण करने आये थे। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और रामकरन दादा के पौत्र आशीष यादव ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ महासचिव शिवपाल यादव भी इशोपुर आ रहे है। रामकरन पीजी कालेज सिधौना में अखिलेश यादव के आगमन की सभी तैयारियां चल रहीं है।

    हेलीपैड से लेकर दादा के घर पहुचने तक सड़कों और अन्य सुरक्षा के प्रबंध दुरुस्त किये जा रहे है। अखिलेश यादव रामकरन स्मृतिस्थल पर दादा के आमद कद मूर्ति पर माल्यार्पण कर इशोपुर स्थित आवास जाएंगे। जहां रामकरन दादा की पत्नी रमावती देवी का हालचाल जान उनका आशीर्वाद लेंगे।