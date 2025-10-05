आज गाजीपुर दौरे पर आएंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे

जागरण संवाददाता,जमानियां(गाजीपुर) : घोसी के पूर्व सांसद अतुल राय शनिवार को नगर में पहुंचे जहां बसपा कार्यकर्ता व समर्थकों ने स्वागत किया। वह बसपा नेता रहमतुल्लाह उर्फ (बाबू ) के निधन पर शोक जताने उनके आवास पर पहुंचे थे।

यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के सदस्य एवं प्रवक्ता अजय श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे।

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रविवार को जनपद के दौरे पर आएंगे। वह लंका मैदान में आयोजित पूर्व विधायक अवधेश राय शास्त्री की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे।

स्वजन से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त किया। समर्थकों ने जगह जगह उनका स्वागत किया। अतुल राय ने कहा कि उनकी राजनैतिक पहचान जमानियां से ही है। यही की जनता की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा।

धनन्जय मौर्य,अभिषेक राय, व्यास मुनी राम, शरफराज,एजाज ,मेराज,एनाम ,आजाद ,गुड्डु ,मोनू मौर्या,वसीम राईन,अकील अंसारी सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

