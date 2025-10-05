आज गाजीपुर दौरे पर आएंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गाजीपुर में पूर्व विधायक अवधेश राय शास्त्री को श्रद्धांजलि देंगे। घोसी के पूर्व सांसद अतुल राय ने जमानियां में बसपा नेता रहमतुल्लाह के निधन पर शोक व्यक्त किया और अपनी राजनीतिक पहचान जमानियां को बताया। जमानियां कोतवाली के पास तेज हवा से सहजन का पेड़ गिर गया जिससे अफरा-तफरी मची।
जागरण संवाददाता, गाजीपुर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रविवार को जनपद के दौरे पर आएंगे। वह लंका मैदान में आयोजित पूर्व विधायक अवधेश राय शास्त्री की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे।
यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के सदस्य एवं प्रवक्ता अजय श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे।
