अग्रवाल स्वीट्स सालों से दे रहे थे धोखा? यूपी में टीम ने 9.35 लाख का मिलावटी देशी घी किया सीज

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जनपद की सबसे प्रतिष्ठित मिठाई की दुकान अग्रवाल स्वीट्स एवं रसोई वर्षों से शुद्ध घी की मिठाई के नाम पर आम जनमानस को धोखा दे रहा था। वर्षों से इसी मिलावटी घी से मिठाई बनाकर खूब बेची। बुधवार को जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन की छापेमारी में मिलावटखोरी की करतूत की पोल खुल गई।

इस वर्ष भी इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन प्रशासन ने इनके मनसूबे का नाकाम कर दिया और सभी 1439 किलो मिलावटी घी को सीज कर दिया। शहर के प्रतिष्ठित दुकान में ऐसा होने से शहरवासी आवाक हैं। इस मिलावटी घी की कीमत नौ लाख 35 हजार रुपये बताया गया है। प्रथम दृष्टया यह लिक्विड तेल लग रहा है। इसमें देशी घी का सुगंध के लिए केमिकल डाला गया है। वैसे इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद होगी।

एसडीएम सदर रवीश गुप्ता के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बुधवार को अग्रवाल स्वीट्स एवं रसोई के ढेढ़ी बाजार मारकीनगंज स्थित विनिर्माण प्रतिष्ठान मेसर्स एएस अग्रवाल इंटर प्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड में छापेमारी की। फैक्ट्री पर भारी मात्रा में मिठाई बनाई जा रही थी।

मिठाई बनाने के लिए देशी घी रखा था। जांच टीम ने संदेह के आधार पर 96 टीन में 1439 किलो के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए सीज कर दिया। अग्रवाल स्वीट्स से प्रतिदिन अनुमानत: चार से पांच क्विंटल मिठाई की बिक्री है, जो इसी मिलावटी घी से तैयार की गई थी।

त्योहारी सीजन में यह बिक्री दोगुना से भी अधिक है। इसी मिलावटी देशी घी से गोझिया, गुलाब जामुन, मूंगदाल हलवा, बूंदी लड्डू, मेवा लड्डू, सोहन पापड़ी आदि तैयार होता, जो बाजार में लोग 100 प्रतिशत शुद्धता के नाम पर खरीदते और खाते। खाद्य विभाग की टीम ने घी के नमूने को जांच के लिए लैब भेज दिया और अब रिपोर्ट का इंतजार है।

इंटरनेट मीडिया पर खूब हो रही किरकिरी जिला प्रशासन की कार्रवाई में अग्रवाल स्वीट्स की करतूत का राजफाश हुआ तो, पूरे जनपद में इसके प्रति नाराजगी बढ़ गई। इंटरनेट मीडिया के प्लेटफार्म फेसबुक, वाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि पर खूब किरकिरी हो रही है। वहीं जिला प्रशासन के खिलाफ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतने दिनों से अग्रवाल स्वीट्स से शुद्ध देशी घी की मिठाई के नाम पर मीठा जहर दिया जा रहा था और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी। हालांकि अब लोगाें की उम्मीद बढ़ी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।