यूपी में अग्रवाल स्वीट्स के कारखाने से 1439 किलो मिलावटी घी सीज, बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही थी मिठाई

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। दीपावली के पर्व पर मिठाई की बढ़ती मांग के बीच मिलावटी घी से मिठाई बनाने का बड़ा खेल उजागर हुआ है। जिला प्रशासन व खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की विशेष टीम ने मंगलवार को महुआबाग स्थित प्रतिष्ठित अग्रवाल स्वीट्स के मार्किनगंज में बड़ा कारखाने पर छापेमारी कर 96 टीन में 1439 किलो देसी घी जब्त किया, जिसकी कीमत 9.35 लाख रुपये बताई गई है।

घी की गुणवत्ता संदिग्ध पाए जाने पर उसे मौके पर ही सीज कर दिया गया। टीम ने घी का नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच के दौरान पाया गया कि जिस घी को ‘देशी’ बताया जा रहा था, वह सेमी-सालिड (अर्द्ध ठोस) होने के बजाय पूरी तरह लिक्विड फार्म में था, जो मानक के अनुसार मिलावट की श्रेणी में आता है। इस घी को ‘प्रेम जी ब्रांड’ नाम से तैयार किया जा रहा था।

डीएम अविनाश कुमार के आदेश पर एसडीएम सदर रवीश गुप्ता के नेतृत्व में बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नगरके मार्किंगगंज के अग्रवाल स्वीट्स के कारखाने पर छापेमारी की।वहां बड़े पैमाने पर मिठाई तैयार की जा रही थी। टीम ने डेढ़ से दो घंटे तक खाद्य सामग्रियों की जांच की।

सहायक आयुक्त खाद्य-।। रमेश चंद्र पांडेय ने बताया कि खाद्य सामाग्रियों की जांच की तो शुद्ध घी मिलावटी मिला। शुद्ध घी का जो मानक निर्धारित है, वह नहीं मिला। नमूना भरकर जांच के लिए भेज दिया गया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुमन कुमार मिश्र आदि शामिल रहे।