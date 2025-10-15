Language
    यूपी में अग्रवाल स्वीट्स के कारखाने से 1439 किलो मिलावटी घी सीज, बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही थी मिठाई

    By Manoj Kumar Gupta Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:26 PM (IST)

    दीपावली पर मिठाई की मांग बढ़ने के साथ, गाजीपुर में अग्रवाल स्वीट्स पर मिलावटी घी का भंडाफोड़ हुआ। जिला प्रशासन ने 9.35 लाख रुपये का 1439 किलो 'प्रेम जी ब्रांड' का घी जब्त किया, जो तरल अवस्था में मिला। गुणवत्ता संदिग्ध होने पर घी को सीज कर दिया गया और नमूने जांच के लिए भेजे गए। छापेमारी में 500 किलो तैयार मिठाई भी मिली, पर उसका नमूना नहीं लिया गया।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। दीपावली के पर्व पर मिठाई की बढ़ती मांग के बीच मिलावटी घी से मिठाई बनाने का बड़ा खेल उजागर हुआ है। जिला प्रशासन व खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की विशेष टीम ने मंगलवार को महुआबाग स्थित प्रतिष्ठित अग्रवाल स्वीट्स के मार्किनगंज में बड़ा कारखाने पर छापेमारी कर 96 टीन में 1439 किलो देसी घी जब्त किया, जिसकी कीमत 9.35 लाख रुपये बताई गई है।

    घी की गुणवत्ता संदिग्ध पाए जाने पर उसे मौके पर ही सीज कर दिया गया। टीम ने घी का नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच के दौरान पाया गया कि जिस घी को ‘देशी’ बताया जा रहा था, वह सेमी-सालिड (अर्द्ध ठोस) होने के बजाय पूरी तरह लिक्विड फार्म में था, जो मानक के अनुसार मिलावट की श्रेणी में आता है। इस घी को ‘प्रेम जी ब्रांड’ नाम से तैयार किया जा रहा था।

    डीएम अविनाश कुमार के आदेश पर एसडीएम सदर रवीश गुप्ता के नेतृत्व में बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नगरके मार्किंगगंज के अग्रवाल स्वीट्स के कारखाने पर छापेमारी की।वहां बड़े पैमाने पर मिठाई तैयार की जा रही थी। टीम ने डेढ़ से दो घंटे तक खाद्य सामग्रियों की जांच की।

    सहायक आयुक्त खाद्य-।। रमेश चंद्र पांडेय ने बताया कि खाद्य सामाग्रियों की जांच की तो शुद्ध घी मिलावटी मिला। शुद्ध घी का जो मानक निर्धारित है, वह नहीं मिला। नमूना भरकर जांच के लिए भेज दिया गया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुमन कुमार मिश्र आदि शामिल रहे।

    पांच सौ किलो तैयार थी मिठाई

    जांच टीम को मौके पर करीब 500 किलो से अधिक तैयार मिठाई मौके पर मिली। इसमें खोया, छेना के अलावा देशी की भी बनी मिठाइयां थीं। हालांकि मिठाई सैंपल नहीं लिया गया है।