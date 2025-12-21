Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजीपुर में गन्‍ना पेरते समय खुद चला गया मशीन में, तड़प- तड़प कर तोड़ा दम

    By AshutoshEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:55 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक दुखद घटना घटी। गन्‍ना पेरते समय एक व्यक्ति खुद ही मशीन में चला गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना गाजीपुर में ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    पेराई के दौरान चादर मशीन में फंस गई, जिससे दिनेश को गंभीर चोटें आने से मौके पर ही मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। सादात थाना क्षेत्र के शिकारपुर गांव में रविवार की भोर में एक दुखद घटना घटी, जिसमें 36 वर्षीय दिनेश यादव की गन्ना पेराई करते समय मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब दिनेश अपनी मशीन में गन्ना पेर रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रारंभ‍िक जानकारी के अनुसार, पेराई के दौरान चादर मशीन में फंस गई, जिससे दिनेश को गंभीर चोटें आने से मौके पर ही मौत हो गई आईं। इस समय मौके पर कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं था, जिससे उन्हें तत्काल सहायता नहीं मिल सकी।

    बताया गया है कि दिनेश का पुत्र गन्ना का रस देने के लिए घर गया हुआ था। इस कारण से वह अपने पिता की मदद नहीं कर सका। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है।

    गन्ना पेराई का काम ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं सुरक्षा के अभाव में अक्सर घटित होती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मशीनों के संचालन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस घटना ने एक बार फिर से मशीनों के उपयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता को उजागर किया है।

    गांव के लोगों ने दिनेश यादव के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और उनकी मदद का आश्वासन दिया है। स्थानीय प्रशासन को भी इस मामले की सूचना दी गई है। इस घटना ने यह भी दर्शाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

    मशीनों के संचालन के दौरान सुरक्षा उपकरणों का उपयोग और प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है, ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। दिनेश यादव की असामयिक मृत्यु ने उनके परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ा दी है। पुल‍िस को सूचना देने के साथ ही व‍िध‍िक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। 