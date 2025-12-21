जागरण संवाददाता, गाजीपुर। सादात थाना क्षेत्र के शिकारपुर गांव में रविवार की भोर में एक दुखद घटना घटी, जिसमें 36 वर्षीय दिनेश यादव की गन्ना पेराई करते समय मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब दिनेश अपनी मशीन में गन्ना पेर रहे थे।

प्रारंभ‍िक जानकारी के अनुसार, पेराई के दौरान चादर मशीन में फंस गई, जिससे दिनेश को गंभीर चोटें आने से मौके पर ही मौत हो गई आईं। इस समय मौके पर कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं था, जिससे उन्हें तत्काल सहायता नहीं मिल सकी।

बताया गया है कि दिनेश का पुत्र गन्ना का रस देने के लिए घर गया हुआ था। इस कारण से वह अपने पिता की मदद नहीं कर सका। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है।

गन्ना पेराई का काम ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं सुरक्षा के अभाव में अक्सर घटित होती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मशीनों के संचालन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस घटना ने एक बार फिर से मशीनों के उपयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता को उजागर किया है।

गांव के लोगों ने दिनेश यादव के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और उनकी मदद का आश्वासन दिया है। स्थानीय प्रशासन को भी इस मामले की सूचना दी गई है। इस घटना ने यह भी दर्शाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।