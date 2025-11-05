Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजीपुर में हत्या के प्रयास में फरार 25 हजार का इनामी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 12:30 PM (IST)

    गाजीपुर में पुलिस और एक इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। 25 हजार का इनामी बदमाश हत्या के प्रयास के मामले में फरार था। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिस्ट्रीशीटर गुलशन पुत्र शोभनाथ यादव निवासी बिशुनपुर कला को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। 

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। स्वाट व थाना सैदपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने हत्या के प्रयास में वांछित 25000 का इनामी हिस्ट्रीशीटर गुलशन पुत्र शोभनाथ यादव निवासी बिशुनपुर कला को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बाइक, तमंचा व कारतूस बरामद किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रभारी स्वाट मय टीम घूम रही थी कि एक व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की बाइक से सैदपुर -बहरियाबाद रोड पर दिखाई दिया। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया गया तो स्वाट टीम पर तमंचे से फायरिंग करते हुए बहरियाबाद की तरफ भागने लगा। बदमाश का पीछा कर पुलिस ने घेराबंदी की।

    जोगीवीर पुलिया के पास सामने से खुद को घिरा देख बदमाश ने पुलिस टीम दो राउंड फायर किया। जवाब में पुलिस की फायरिंग में वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वह नंदगंज से हत्या के प्रयास में वांछित है। आरोपित पर 11 मुकदमे दर्ज हैं।