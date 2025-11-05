गाजीपुर में हत्या के प्रयास में फरार 25 हजार का इनामी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। स्वाट व थाना सैदपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने हत्या के प्रयास में वांछित 25000 का इनामी हिस्ट्रीशीटर गुलशन पुत्र शोभनाथ यादव निवासी बिशुनपुर कला को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बाइक, तमंचा व कारतूस बरामद किया है।

प्रभारी स्वाट मय टीम घूम रही थी कि एक व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की बाइक से सैदपुर -बहरियाबाद रोड पर दिखाई दिया। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया गया तो स्वाट टीम पर तमंचे से फायरिंग करते हुए बहरियाबाद की तरफ भागने लगा। बदमाश का पीछा कर पुलिस ने घेराबंदी की।