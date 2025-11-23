जागरण संवाददाता, गाजीपुर। दीपावली पर्व पर मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान 15 अक्टूबर को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अग्रवाल मिष्ठान एवं रसोई (अग्रवाल स्वीट्स) से 1439 किलो देशी घी बरामद किया था। जांच में घी का नमूना फेल पाया गया। लखनऊ में खाद्य विश्लेषक की ओर से जारी रिपोर्ट में घी को असुरक्षित और अधोमानक घोषित किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रयोगशाला में घी में विजातीय वसा, तिल का तेल और मानक से अधिक आयोडिन वैल्यू मिली। घी को सीधे तौर पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। घी की जांच रिपोर्ट आने के बाद विभाग ने एफबीओ सुशील सिन्हा, इंचार्ज संदीप अग्रवाल, प्रयागराज के आपूर्तिकर्ता महावीर प्रसाद मोतीलाल अग्रवाल और फिरोजाबाद के निर्माता गौरीशंकर प्रेमनारायण को नोटिस जारी किया है।

सभी को नमूने की दूसरी जांच के लिए 30 दिन की समय-सीमा दी गई है, अन्यथा विभाग कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगा। 15 अक्टूबर को जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर रवीश गुप्ता और सहायक आयुक्त (खाद्य) रमेश चंद्र पांडेय के नेतृत्व में अग्रवाल स्वीट्स में छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान ‘प्रेम घी’ के मूल बंद टि‍न (15 किलो) को खोलकर नमूना लिया गया।

मौके पर ही 9 लाख 35 हजार 350 रुपये मूल्य का 1439 किलो घी सीज किया गया था। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत घी के उपयोग, भंडारण, वितरण, मिठाई निर्माण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।