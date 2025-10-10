गाजीपुर में बाल चिकित्सालयों से कफ सिरप के नमूने जांच के लिए भेजे

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जनपद में संचालित बच्चों के अस्पतालों और मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण कर बच्चों की खांसी में प्रयोग होने वाले कफ सीरप के 12 नमूने जांच के लिए संकलित किए हैं। सभी नमूने को जांच के लिए भेज दिया गया है, जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कारर्वाइ की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेश कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान डा. शरद राय के आस्था चाइल्ड एंड मैटरनिटी सेंटर सिकंदरपुर से दो नमूने, डा. संजय यादव के वात्सल्य चाइल्ड केयर एंड हास्पिटल सरैया से दो नमूने, डा. राममूर्ति सिंह के चाइल्ड केयर हास्पिटल सरस्वती विहार रौजा से दो नमूने, डा. शशांक सूर्यवंशी के चाइल्ड केयर हास्पिटल खजुरिया त्रिमुहानी से दो नमूने, डा. दीपक तिवारी के चाइल्ड केयर हास्पिटल लक्ष्मी बिहार कालोनी से दो नमूने तथा डा. अर्चना राय के चाइल्ड केयर हास्पिटल चंद्रशेखर नगर रौजा से दो नमूने लिए गए।