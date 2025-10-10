Language
    गाजीपुर में बाल चिकित्सालयों से कफ सिरप के नमूने जांच के लिए भेजे

    By Manoj Kumar Gupta Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 12:04 PM (IST)

    गाजीपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बच्चों के अस्पतालों और मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। इस दौरान बच्चों की खांसी के लिए इस्तेमाल होने वाले कफ सिरप के 12 नमूने जांच के लिए भेजे गए। अधिकारियों ने बताया कि दवाओं की गहन जांच की गई और कफ सिरप की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।

    छह बच्चों के चिकित्सालयों की औषधि निरीक्षक ने की जांच।

    जागरण संवाददाता, गाजीपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जनपद में संचालित बच्चों के अस्पतालों और मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण कर बच्चों की खांसी में प्रयोग होने वाले कफ सीरप के 12 नमूने जांच के लिए संकलित किए हैं। सभी नमूने को जांच के लिए भेज दिया गया है, जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कारर्वाइ की जाएगी।

    खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेश कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान डा. शरद राय के आस्था चाइल्ड एंड मैटरनिटी सेंटर सिकंदरपुर से दो नमूने, डा. संजय यादव के वात्सल्य चाइल्ड केयर एंड हास्पिटल सरैया से दो नमूने, डा. राममूर्ति सिंह के चाइल्ड केयर हास्पिटल सरस्वती विहार रौजा से दो नमूने, डा. शशांक सूर्यवंशी के चाइल्ड केयर हास्पिटल खजुरिया त्रिमुहानी से दो नमूने, डा. दीपक तिवारी के चाइल्ड केयर हास्पिटल लक्ष्मी बिहार कालोनी से दो नमूने तथा डा. अर्चना राय के चाइल्ड केयर हास्पिटल चंद्रशेखर नगर रौजा से दो नमूने लिए गए।

    निरीक्षण के दौरान सभी मेडिकल स्टोरों पर दवाओं की स्थिति की गहन जांच की गई। किसी भी केंद्र पर कथित कोल्ड रिफ नामक कफ सिरप नहीं पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कहा कि बच्चों में प्रयोग होने वाले कफ सिरप की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी जारी रहेगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।