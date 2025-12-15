गाजियाबाद में गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने यूट्यूबर से की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंटरनेट मीडिया के एक्स हेंडल पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है। इस वीडियो में गोरक्षा दल के कार्यकर्ता एक यूट्यूबर की पिटाई कर रहे हैं और उससे माफी मंगवा रहे हैं। हालांकि जांच में यह वीडियो दिल्ली का बताया गया है लेकिन एक व्यक्ति ने गाजियाबाद पुलिस को यह वीडियो टैग करते हुए कार्रवाई की मांग की है।

रविवार को इंटरनेट मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हुआ है। स्वयं को गोरक्षा दल के कार्यकर्ता बताने वाले कुछ युवक एक यूट्यूबर से मारपीट कर रहे हैं। इस यूट्यूबर के भी कुछ आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित हो रहे हैं। इन वीडियो में वह युवतियों से दुष्कर्म की धमकी देते हुए हिंदू देवी-देवताओं के लिए भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहा है।