    गाजियाबाद में बंधक बनाकर युवक को पीटा, लात-घूसों से ताबड़तोड़ किये वार; सफाई नायक समेत चार पर केस

    By Vikas Verma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:27 AM (IST)

    मोदीनगर के वाल्मीकि बस्ती में एक युवक को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया है। सफाई नायक विकास और उसके साथियों पर युवक को घर से बुलाकर एक कमरे में बंधक बनाने और लात-घूसों से पीटने का आरोप है। युवक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सफाई नायक समेत चार लोगों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

    वाल्मिकी बस्ती में युवक को बंधक बनाकर बुरी तरह पीटने का आरोप।

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। कोतवाली क्षेत्र की वाल्मिकी बस्ती में युवक को बंधक बनाकर बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। युवक को लात-घूसों से बुरी तरह पीटा। किसी तरह वहां से भागकर युवक ने जान बचाई। पुलिस ने सफाई नायक समेत चार पर केस दर्ज कर लिया है। उनकी तलाश में पुलिस जुटी है।

    वाल्मिकी बस्ती के दीपक के मुताबिक, वे अपने घर में थे। इस बीच सफाई नायक विकास अपने चार साथियों के साथ उनके घर पर आया। किसी बहाने से उन्हें अपने साथ ले गए। यहां एक कमरे में बंधक बनाकर दीपक को बुरी तरह पीटा। लात-घूसों से ताबड़तोड़ वार किये। आरोप है कि उनकी हत्या की कोशिश की गई। किसी तरह हौसला दिखाते हुए वहां से दीपक निकले और स्वजन को सूचना दी। इसके बाद थाने जाकर शिकायत की। अस्पताल में उपचार कराया।

    एसीपी मोदीनगर ने बताया कि सफाई नायक जगतपुरी के विकास, निवाड़ी के गांव सारा के विकास, मोनू व एक अज्ञात पर केस दर्ज कर लिया है। जल्द आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।