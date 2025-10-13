गाजियाबाद में बंधक बनाकर युवक को पीटा, लात-घूसों से ताबड़तोड़ किये वार; सफाई नायक समेत चार पर केस

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। कोतवाली क्षेत्र की वाल्मिकी बस्ती में युवक को बंधक बनाकर बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। युवक को लात-घूसों से बुरी तरह पीटा। किसी तरह वहां से भागकर युवक ने जान बचाई। पुलिस ने सफाई नायक समेत चार पर केस दर्ज कर लिया है। उनकी तलाश में पुलिस जुटी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वाल्मिकी बस्ती के दीपक के मुताबिक, वे अपने घर में थे। इस बीच सफाई नायक विकास अपने चार साथियों के साथ उनके घर पर आया। किसी बहाने से उन्हें अपने साथ ले गए। यहां एक कमरे में बंधक बनाकर दीपक को बुरी तरह पीटा। लात-घूसों से ताबड़तोड़ वार किये। आरोप है कि उनकी हत्या की कोशिश की गई। किसी तरह हौसला दिखाते हुए वहां से दीपक निकले और स्वजन को सूचना दी। इसके बाद थाने जाकर शिकायत की। अस्पताल में उपचार कराया।