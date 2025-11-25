27 नवंबर को गाजियाबाद आ रहे हैं CM योगी, पुलिस प्रशासन मुस्तैद; गुफा मंदिर का करेंगे उद्घाटन

संवाद सहयोगी, मुरादनगर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को मुरादनगर आएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। मुख्यमंत्री के आगमन स्थल पर भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बसंतपुर सैंथली गांव के निकट दिल्ली मेरठ मार्ग स्थित तरूणसागर तीर्थ में 24 से 30 नवंबर तक भगवान समारोह का आयोजन किया जा रहा है।

समारोह के दौरान 27 नवंबर को तीर्थ में परिसर में नवनिर्मित गुफा मंदिर का उद्घाटन भी होगा। मंदिर के उद्धघाटन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बृहस्पतिवार को मुरादनगर आएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जुटे हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी और डीसीपी ग्रामीण एसएन तिवारी कई बार आयोजन स्थल का दौरा करके तैयारियों का जायजा ले चुके हैं।