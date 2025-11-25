Language
    27 नवंबर को गाजियाबाद आ रहे हैं CM योगी, पुलिस प्रशासन मुस्तैद; गुफा मंदिर का करेंगे उद्घाटन

    By Vikas Verma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:59 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मुरादनगर का दौरा करेंगे। उनके आगमन की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। बसंतपुर सैंथली गांव के पास तरुणसागर तीर्थ में एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ मुख्यमंत्री नवनिर्मित गुफा मंदिर का उद्घाटन करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कई बार आयोजन स्थल का दौरा कर चुके हैं।

    Hero Image

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को मुरादनगर आएंगे।

    संवाद सहयोगी, मुरादनगर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को मुरादनगर आएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। मुख्यमंत्री के आगमन स्थल पर भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बसंतपुर सैंथली गांव के निकट दिल्ली मेरठ मार्ग स्थित तरूणसागर तीर्थ में 24 से 30 नवंबर तक भगवान समारोह का आयोजन किया जा रहा है।

    समारोह के दौरान 27 नवंबर को तीर्थ में परिसर में नवनिर्मित गुफा मंदिर का उद्घाटन भी होगा। मंदिर के उद्धघाटन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बृहस्पतिवार को मुरादनगर आएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जुटे हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी और डीसीपी ग्रामीण एसएन तिवारी कई बार आयोजन स्थल का दौरा करके तैयारियों का जायजा ले चुके हैं।

    मुख्यमंत्री के आगमन के चलते दिल्ली मेरठ मार्ग स्थित एक कालेज के परिसर में हेलीपेड बनाया जा रहा है। हेलीपड का काम लगभग पूरा हो चुका है। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। उनके संबोधन के लिए परिसर में मंच बनाया जा रहा है। आज बुधवार को पुलिस आयुक्त भी कार्यक्रम स्थल का दौरा कर सकते हैं।