योगेश हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पत्नी ने ब्वॉयफेंड के साथ मिलकर किया था मर्डर; हत्या के लिए दी थी एक लाख की सुपारी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। लिंकरोड थाना क्षेत्र के साहिबाबाद गांव निवासी योगेश हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने भाड़े के हत्यारों को एक लाख रुपये की सुपारी देकर हत्याकांड को अंजाम दिलाया था।

झाड़ियों में छुपाई थी लाश मामले में अभी हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों आरोपित फरार हैं। योगेश का शव चार दिन पहले पिलखुआ में सड़ी-गली हालत में मिला था। जांच में पता चला है कि पत्नी पूजा व उसके प्रेमी आशीष ने चंद्रपाल को एक लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी थी। चंद्रपाल ने अपने साथी प्रवीण के साथ पेपर कटर से वारकर योगेश की हत्या की थी और शव को झाड़ियों में छुपा दिया था।

क्यों किया पति योगेश का मर्डर? पूजा योगेश से तलाक चाहती थी, लेकिन योगेश तलाक नहीं दे रहा था। आशीष से पहले भी पूजा के एक अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध रह चुके हैं। कई माह तक पूजा आशीष के साथ पिलखुआ में एक किराये के मकान में लिव-इन में रही थी। बाद में वह अपने घर आ गई थी।

थाने में दर्ज कराई थी पति की गुमशुदगी आरोपित अब से दो बार पहले भी हत्या का प्रयास कर चुके थे, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन 24 सितंबर को आरोपितों ने योगेश को पिलखुआ बुलाया और यहां जंगल में ले जाकर हत्याकांड को अंजाम दिया।