Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली जा रहे यति नरसिंहानंद को पुलिस ने रोका, PM आवास पर धरना देने की थी प्लानिंग

    By Vinit Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:14 PM (IST)

    गाजियाबाद पुलिस ने डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी को प्रधानमंत्री आवास की ओर जाने से रोका। यति नरसिंहानंद इस्लामिक जिहाद पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें दिल्ली जाने से मना किया, जिसके विरोध में उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और सरकार से जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

    prefferd source google
    Hero Image

    डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी को पुलिस ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास जाने से रोक दिया।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी को पुलिस ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास जाने से रोक दिया। यति नरसिंहानंद का कहना है कि वह इस्लामिक जिहाद को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग को लेकर पीएम आवास जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हे नोटिस जारी किया गया था। कानून व्यवस्था की स्थिति की वजह से उन्हें दिल्ली जाने से रोका गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस द्वारा रोके जाने पर यति नरसिंहानंद गिरी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए कहा कि आज इस्लाम का जिहाद संपूर्ण मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर इस्लाम का जिहाद यूं ही चलता रहा तो बहुत जल्दी सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी।

    उन्होंने कहा कि यदि मानवता को जिंदा रखना है तो इस्लाम के जिहाद की अवधारणा को जड़ से मिटाना होगा। इसमें सरकार भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभानी पड़ेगी। भारत सरकार इसके लिए एक श्वेत पत्र जारी करे, जिसमें हिन्दू वास्तविक समस्या को समझकर उसका निदान कर सके।

    इस मौके पर डॉ. उदिता त्यागी, अनिल यादव, यति रणसिंहानंद गिरी, यति अभयानंद गिरी, चहन सिंह बालियान, सचिन सिरोही, अरुण त्यागी समेत कई लोग मौजूद रहे।