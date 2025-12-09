गाजियाबाद की फैक्ट्री में केमिकल रिसाव से कामगार की तबीयत बिगड़ी, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सहयगी, लोनी (गाजियाबाद)। लोनी थाना के रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में सोमवार दोपहर केमिकल रिसाव होने से एक कामगार की तबीयत खराब हो गई। साथी कामगारों ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फैक्ट्री का मुआयना किया। चिकित्सकों ने उपचार के बाद कर्मचारी को छुट्टी दे दी।

दिल्ली करावल नगर निवासी करण धामा की रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र में पेंट की वार्निश बनाने की फैक्ट्री है। फैक्टरी में 65 वर्षीय टोली मोहल्ला निवासी मुखतदा बेग कामगार हैं। करण धामा ने बताया कि दोपहर करीब साढ़े तीन बजे वह कर्मचारी के साथ काम कर रहे थे। कर्मचारी ने पेंट में केमिकल मिलाने के लिए मशीन का वाल्व खोला।