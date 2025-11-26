Ghaziabad Crime: बेटे साथ मारपीट का विरोध करने पर महिला का सिर फोड़ा, जांच में जुटी पुलिस
मुरादनगर के इंदिरापुरी कॉलोनी में एक महिला के बेटे के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। जब महिला ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया और उसका सिर फोड़ दिया। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, मुरादनगर। थाना क्षेत्र की इंदिरापुरी कॉलोनी में कुछ लोगों द्वारा बेटे के साथ मारपीट का विरोध पर आरोपितों ने भारी वस्तु से प्रहार करके महिला का सिर फोड़ दिया। पीड़िता ने आरोपितों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। नगर की इंदिरापुरी कालोनी में महिला सरला अपने परिवार के साथ रहती हैं।
महिला के अनुसार सोमवार रात को पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों के साथ उनके पुत्र आयुष की कहासुनी हो गई। इस दौरान आरोपितों ने उनके बेटे के साथ मारपीट करके घायल कर दिया। बेटे की चीख सुनकर महिला घर से बाहर पहुंची तो आरोपितों ने उनके साथ भी मारपीट की और भारी वस्तु से प्रहार करके सिर फोड़ दिया।
हमला करने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। पीड़िता थाने पहुंची और आरोपितों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
