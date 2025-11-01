गाजियाबाद में बंदरों के झुंड से गिरी बालकनी की दीवार, सिर में ईंट लगने से महिला की मौत

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। गोविंदपुरी स्थित सुचेतापुरी कालोनी में शुक्रवार रात बंदरों के झुंड ने बालकनी की दीवार गिरा दी। हादसे में नीचे खड़ी महिला राजकुमारी(45) की मौत हो गई। जबकी चार लोग घायल हो गए। पड़ोस में ही भात का कार्यक्रम चल रहा था। जिसमें शामिल होने के बाद राजकुमारी व अन्य सड़क किनारे मकान के नीचे खड़े थे।

इसी बीच छत पर बंदरों का झुंड आ गया। बालकनी की दीवार पहले से जर्जर हालत में थी। बंदरों ने दीवार पर उछल कूद की तो दीवार से मलबा गिरा। नीचे खड़ी राजकुमारी के सिर में दो ईंट लगी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अन्य चार को मामूली चोट आई है।