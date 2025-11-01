गाजियाबाद में बंदरों के झुंड से गिरी बालकनी की दीवार, सिर में ईंट लगने से महिला की मौत
गाजियाबाद के मोदीनगर में बंदरों के झुंड के कारण एक बालकनी की दीवार गिरने से राजकुमारी नामक एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वह पड़ोस में चल रहे भात कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सड़क किनारे खड़ी थी, तभी जर्जर दीवार बंदरों के उछलने से गिर गई। इस घटना में चार अन्य लोग भी घायल हुए हैं। मोदीनगर में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है।
जागरण संवाददाता, मोदीनगर। गोविंदपुरी स्थित सुचेतापुरी कालोनी में शुक्रवार रात बंदरों के झुंड ने बालकनी की दीवार गिरा दी। हादसे में नीचे खड़ी महिला राजकुमारी(45) की मौत हो गई। जबकी चार लोग घायल हो गए। पड़ोस में ही भात का कार्यक्रम चल रहा था। जिसमें शामिल होने के बाद राजकुमारी व अन्य सड़क किनारे मकान के नीचे खड़े थे।
इसी बीच छत पर बंदरों का झुंड आ गया। बालकनी की दीवार पहले से जर्जर हालत में थी। बंदरों ने दीवार पर उछल कूद की तो दीवार से मलबा गिरा। नीचे खड़ी राजकुमारी के सिर में दो ईंट लगी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अन्य चार को मामूली चोट आई है।
इन दिनों मोदीनगर में बंदरों का आतंक है। सीकरी खुर्द में तो बंदरों के हमले से एक महीने में करीब 50 लोग घायल हो चुके हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।