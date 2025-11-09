Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पति से झगड़े के बाद लापता हो गई पत्नि, लोकेशन ट्रेस की तो चकरा गया पुलिस का दिमाग

    By Vikas Verma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 09:11 AM (IST)

    एक महिला पति से झगड़ा करके लापता हो गई। पुलिस ने जब महिला की लोकेशन ट्रेस की तो वे हैरान रह गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पत्नी घर छोड़कर चली गई। 

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। 30 अक्टूबर से सीकरी खुर्द गांव से लापता महिला को मोदीनगर पुलिस ने शुक्रवार रात को गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास से सकुशल बरामद कर लिया। फिलहाल महिला को पुलिस ने वन स्टाप सेंटर भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में महिला ने बताया कि वह पति से विवाद के चलते घर से चली गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसने शनिवार देर शाम पति को काल की, जिसपर पुलिस तत्काल दौड़ी और महिला को मोदीनगर ले आई। स्वजन ने पुलिस का आभार जताया है। महिला की बरामदगी की मांग को लेकर स्वजन व ग्रामीणों ने दो बार थाने पर हंगामा किया था। पुलिस ने उनके खिलाफ ही सरकारी कार्य में बांधा डालने के आरोप में केस दर्ज किया था।

    माेदीनगर के सीकरी खुर्द गांव के एक व्यक्ति की पत्नी टयूशन पढ़ाने का काम करती हैं। महिला 30 अक्टूबर की शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। पुलिस तभी से तलाश में जुटी थी। इस बीच महिला का मोबाइल व कपड़े मोदीपोन कॉलाेनी से बरामद हो गए। ऐसे में स्वजन को अनहोनी का खतरा सताने लगा। उन्होंने महिला की बरामदगी की मांग को लेकर दो दिन पहले ही मोदीनगर थाने पर छह घंटे तक धरना दिया।

    पुलिस उच्चाधिकारियों ने महिला की बरामदगी को लेकर पुलिस की चार टीमें गठित की। पुलिस के मुताबिक, महिला ने शुक्रवार शाम को पति को कॉल की। सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो तत्काल लोकेशन ट्रेस की, मोबाइल की लोकेशन वैशाली आई। मोदीनगर पुलिस तुरंत लोकेशन पर पहुंची और महिला को थाने ले आई। उनके स्वजन को भी थाने बुला लिया गया। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि महिला को सकुशल बरामद कर वन स्टाप सेंटर भेजा गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।