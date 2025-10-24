व्हाट्सएप पर भेजा शादी का कार्ड, क्लिक करते ही खाते से गायब हुए 10 लाख; गाजियाबाद में ठगी का अजब-गजब मामला!

संवाद सहयोगी, जागरण (मुरादनगर)। थाना क्षेत्र की जलालाबाद गांव में रहने वाले युवक को शादी के कार्ड का लिंक भेजकर उसके खाते से एक लाख रुपये निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

जलालाबाद गांव के रहने वाले युवक अंकुर के अनुसार दो दिन पूर्व उनके फोन में व्हाट्सएप पर एक लिंक आया। लिंक को एक शादी के कार्ड के संबंध में बताया गया था। कार्ड के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए युवक ने लिंक खोला तो उनके खाते में से दस बार में एक लाख रुपये निकल गए।