    व्हाट्सएप पर भेजा शादी का कार्ड, क्लिक करते ही खाते से गायब हुए 10 लाख; गाजियाबाद में ठगी का अजब-गजब मामला!

    By Vijay Bhushan Tyagi Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 07:06 PM (IST)

    गाजियाबाद में एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड मिला। कार्ड पर क्लिक करते ही उसके खाते से 10 लाख रुपये गायब हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। साइबर अपराधी ठगी के नए तरीके अपना रहे हैं, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है।

    व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करते ही गायब हुए खाते से पैसे।

    संवाद सहयोगी, जागरण (मुरादनगर)। थाना क्षेत्र की जलालाबाद गांव में रहने वाले युवक को शादी के कार्ड का लिंक भेजकर उसके खाते से एक लाख रुपये निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

    जलालाबाद गांव के रहने वाले युवक अंकुर के अनुसार दो दिन पूर्व उनके फोन में व्हाट्सएप पर एक लिंक आया। लिंक को एक शादी के कार्ड के संबंध में बताया गया था। कार्ड के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए युवक ने लिंक खोला तो उनके खाते में से दस बार में एक लाख रुपये निकल गए।

    पीड़ित युवक ने इस संबंध में थाने में शिकायत करके कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है।