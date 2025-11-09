गाजियाबाद में SIR को लेकर मतदाताओं में दिखा उत्साह, BLO ने समझाकर दूर की शंकाएं

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मेरी उम्र 60 साल से अधिक है। मैं मूल रूप से कानपुर का रहने वाला हूं, जहां से मैंने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया था। बाद में, रोजगार की तलाश में, मैं गाजियाबाद के विजयनगर में रहने लगा, जहां से मैंने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया। पिछले कुछ वर्षों से, मैं मधुबन बापूधाम स्थित कांशीराम आवासीय कॉलोनी में रह रहा हूं, जहां मेरा वोटर आईडी कार्ड भी है। जब भी मैं नया वोटर आईडी कार्ड बनवाता हूं, तो अपने पुराने स्थान पर जारी वोटर आईडी कार्ड को निरस्त कराने के लिए फॉर्म भी जमा करता हूं।

विजय बहादुर ने शनिवार को मधुबन बापूधाम स्थित कांशीराम आवासीय कॉलोनी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान यह जानकारी दी। बीएलओ कांति वर्मा ने उन्हें गणना फॉर्म दिया और उसे भरने को कहा। बीएलओ ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर एसआईआर का आयोजन किया जा रहा है ताकि किसी भी व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों की मतदाता सूची से हटाया जा सके और एक स्वच्छ मतदाता सूची बनाई जा सके।

फिलहाल इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं लिए जा रहे हैं। दूसरे चरण में दस्तावेज मांगे जाएंगे। विजय बहादुर की तरह, कई अन्य लोगों के मन में एसआईआर को लेकर सवाल और शंकाएँ थीं, लेकिन अब उन्हें समझाकर उनका समाधान किया जा रहा है। दिव्यांग लल्लन प्रसाद गौड़ भी एसआईआर को लेकर उत्साहित दिखे। उन्होंने मतगणना फॉर्म भरकर मौके पर ही जमा कर दिया। उन्होंने कहा कि पारदर्शी मतदान के लिए एसआईआर ज़रूरी है।

शनिवार को एक विशेष अभियान के दौरान, बीएलओ ने कॉलोनियों से गाँवों तक जाकर मतदाताओं को मतगणना फॉर्म वितरित किए। मतदाता भी इस प्रक्रिया को लेकर उत्साहित थे। मतदाताओं को मतगणना फॉर्म भरकर, अपनी जानकारी, अपने माता-पिता की जानकारी, और अगर विवाहित हैं तो अपने जीवनसाथी का मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर, अपने मतदाता पहचान पत्र के साथ देना था।

इसके अलावा, अगर उनके पास 2003 के एसआईआर के दौरान मतदाता पहचान पत्र था, तो उन्हें वह जानकारी भी देनी थी। मतदाताओं ने इसके समर्थन में दस्तावेज़ ढूँढ़ने शुरू कर दिए, जबकि उन्हें बताया गया था कि मतगणना फॉर्म भरते समय उनसे कोई दस्तावेज़ नहीं लिया जा रहा है, बल्कि केवल फॉर्म पर दी गई जानकारी ही ली जा रही है।

शनिवार को बीएलओ ने न केवल मधुबन बापूधाम, बल्कि गोविंदपुरम, नंदग्राम, क्रॉसिंग रिपब्लिक, राकेश मार्ग स्थित गुलमोहर एन्क्लेव सोसाइटी और गांधी नगर समेत कई अन्य जगहों पर भी जनगणना फॉर्म वितरित किए। कई ऊँची सोसायटियों और कॉलोनियों के निवासियों ने भी बताया कि बीएलओ अभी तक नहीं पहुँचे हैं।