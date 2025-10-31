आखिर किस बात से नाराज ग्रामीणों ने रोकी 'रन फॉर यूनिटी' रेस, लोगों ने किया घेराव तो भड़कीं BJP विधायक मंजू शिवाच

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। बंदरों की समस्या को लेकर ग्रामीणों के विरोध का शुक्रवार को जनप्रतिनिधियों को सामना करना पड़ा। जनप्रतिनिधि सुबह रन फार यूनिटी की शुरूआत करने पहुंचे। इसी बीच लोगों ने हंगामा कर दिया। जनप्रतिनिधियों का घेराव कर नारेबाजी की। अधिकांश के हाथ में लाठी-डंडे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यात्रा को रोकने की कोशिश भी की। पुलिस ने किसी तरह स्थिति पर काबू पाया। पूरे प्रकरण में एलआइयू फेलियर सामने आया है। लोगों के विरोध का इनपुट एलआइयू ने मोदीनगर पुलिस को नहीं दिया। इस लापरवाही से शुक्रवार को बड़ा बवाल मोदीनगर में हो सकता था। इसपर मोदीनगर विधायक ने नाराजगी जताते हुए मोदीनगर पुलिस को फटकार लगाई है।

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के मौके पर भाजपा की तरफ से रन फोर यूनिटी निकाली जाती है। शुक्रवार सुबह सीकरी खुर्द गांव में रेलवे फाटक के पास सरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रन फोर यूनिटी की शुरूआत की जानी थी। सुबह करीब 10 बजे विधायक मोदीनगर डा. मंजू शिवाच, भाजपा नेता, छात्र, पुलिसकर्मी व अन्य मौके पर पहुंचे गए। पुलिस सिविल ड्रेस में थी।

इसी बीच गांव से करीब 250 लोग मौके पर इकट्ठा हुए और हंगामा शुरू कर दिया। रन फार यूनिटी को रोकने के लिए छात्रों के सामने खड़े हो गए। भाजपा नेताओं के साथ धक्का-मुक्की भी हुई। लोगों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।मामला बढ़ता देख एसएचओ मोदीनगर ने किसी तरह लोगों को समझाकर शांत किया। करीब 15 मिनट तक हंगामा चला। जिसके बाद यात्रा रवाना हुई।

घटना से गुस्सा विधायक व अन्य भाजपा नेता कुछ ही देर बाद माेदीनगर थाने पहुंचे। यहां विधायक ने नाराजगी जाहिर की। शहर में एलआईयू फेलियर का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ के सामने मुद्दा उठाने की चेतावनी दी। विधायक ने एसएचओ से कहा कि एलआइयू शहर में सक्रिय नहीं है।