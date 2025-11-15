गाजियाबाद में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई वर्टिकल प्रणाली शुरू, 7 लाख लोगों को राहत

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। विद्युत निगम के जोन 1 (गाजियाबाद शहर) और जोन 3 (ट्रांस हिंडन) के 7 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। इन जोन में आज, शनिवार से वर्टिकल सिस्टम लागू हो जाएगा। इस सिस्टम के तहत, प्रत्येक अधिकारी एक विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत विशिष्ट कार्य संभालेगा। अधिकारियों का दावा है कि इस सिस्टम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। जोन 2 (लोनी, मुरादनगर और मोदीनगर) में यह सिस्टम लागू नहीं होगा।

वर्टिकल सिस्टम के तहत, बिजली विभाग के कार्यों को तकनीकी, वाणिज्यिक और परीक्षण जैसी विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार होंगे। इससे उपभोक्ता अपनी हर ज़रूरत के लिए एक ही अधिकारी से संपर्क कर सकेंगे, चाहे वह नया कनेक्शन हो, बिलिंग संबंधी समस्या हो, मीटर में खराबी हो या लाइन में खराबी हो।

संबंधित अधिकारी उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान करेंगे। इसके अलावा, शहर में क्विक रिस्पांस व्हीकल तैनात किए गए हैं, जो आपात स्थिति में तुरंत मौके पर पहुंचकर बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। विद्युत नगरीय वितरण खंड-II के अधीक्षण अभियंता अखिलेश सिंह ने बताया कि इस व्यवस्था के लागू होने से उपभोक्ताओं का समय बचेगा और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

उपभोक्ताओं को केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान भी फेसलेस तरीके से किया जाएगा। इसके लिए सभी श्रेणियों की समस्याओं के लिए अलग-अलग हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। ट्रांस हिंडन में कुल सात और गाजियाबाद शहर में चार हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं।