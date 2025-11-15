Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई वर्टिकल प्रणाली शुरू, 7 लाख लोगों को राहत

    By Rahul Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 06:13 AM (IST)

    गाजियाबाद के जोन 1 और 3 में आज से वर्टिकल सिस्टम लागू हो रहा है, जिससे लगभग 7 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इस प्रणाली में, प्रत्येक अधिकारी एक विशेष कार्य संभालेगा, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। तकनीकी, वाणिज्यिक और परीक्षण जैसी श्रेणियों में कार्यों का विभाजन किया गया है। हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान आसानी से हो सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    गाजियाबाद के जोन 1 और 3 में आज से वर्टिकल सिस्टम लागू हो रहा है।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। विद्युत निगम के जोन 1 (गाजियाबाद शहर) और जोन 3 (ट्रांस हिंडन) के 7 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। इन जोन में आज, शनिवार से वर्टिकल सिस्टम लागू हो जाएगा। इस सिस्टम के तहत, प्रत्येक अधिकारी एक विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत विशिष्ट कार्य संभालेगा। अधिकारियों का दावा है कि इस सिस्टम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। जोन 2 (लोनी, मुरादनगर और मोदीनगर) में यह सिस्टम लागू नहीं होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्टिकल सिस्टम के तहत, बिजली विभाग के कार्यों को तकनीकी, वाणिज्यिक और परीक्षण जैसी विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार होंगे। इससे उपभोक्ता अपनी हर ज़रूरत के लिए एक ही अधिकारी से संपर्क कर सकेंगे, चाहे वह नया कनेक्शन हो, बिलिंग संबंधी समस्या हो, मीटर में खराबी हो या लाइन में खराबी हो।

    संबंधित अधिकारी उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान करेंगे। इसके अलावा, शहर में क्विक रिस्पांस व्हीकल तैनात किए गए हैं, जो आपात स्थिति में तुरंत मौके पर पहुंचकर बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। विद्युत नगरीय वितरण खंड-II के अधीक्षण अभियंता अखिलेश सिंह ने बताया कि इस व्यवस्था के लागू होने से उपभोक्ताओं का समय बचेगा और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

    उपभोक्ताओं को केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान भी फेसलेस तरीके से किया जाएगा। इसके लिए सभी श्रेणियों की समस्याओं के लिए अलग-अलग हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। ट्रांस हिंडन में कुल सात और गाजियाबाद शहर में चार हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं।

    वर्टिकल सिस्टम के मुख्य बिंदु इस प्रकार 

    • उपभोक्ता सेवाएं: इसका प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ताओं को एक ही स्थान से बेहतर और त्वरित सेवा प्रदान करना है।
    • नई व्यवस्था: बिजली व्यवस्था को अब वाणिज्यिक और तकनीकी जैसे अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया गया है।
    • जिम्मेदारी: बिजली कनेक्शन देने से लेकर आपूर्ति तक का काम अलग-अलग अधिकारी संभालेंगे।
    • निगम का दावा: निगम का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और उसका निजीकरण का कोई इरादा नहीं है।
    • जोन 3 में कुल उपभोक्ता 4.35 लाख हैं
    • जोन 1 में कुल उपभोक्ता 2.65 लाख हैं

    आज से शहर में वर्टिकल व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे जोन 1 और 3 के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इसके लिए हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं, जहाँ समस्याओं का समाधान बिना किसी परेशानी के किया जाएगा।
    -पवन अग्रवाल, मुख्य अभियंता, विद्युत निगम जोन 1 (कार्यवाहक मुख्य अभियंता, जोन 3)