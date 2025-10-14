Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghaziabad News: स्लिप रोड बनवाने के लिए डीपीआर तैयार, शासन को भेजने की तैयारी में प्राधिकरण

    By Abhishek Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:08 AM (IST)

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण वसुंधरा में एलिवेटेड रोड से दिल्ली तक स्लिप रोड बनाएगा। शासन से 200 करोड़ की इस परियोजना को मंजूरी मिल गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार है, जिसे जल्द शासन को भेजा जाएगा। इससे इंदिरापुरम और वसुंधरा के लोगों को दिल्ली जाने में जाम से मुक्ति मिलेगी और यात्रा का समय कम होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वसुंधरा में स्लिप रोड बनवाने की तैयारी।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। इंदिरापुरम, वसुंधरा में रहने वाले लोग एलिवेटेड रोड से दिल्ली तक आवागमन कर सकें, इसके लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वसुंधरा में स्लिप रोड बनवाने की तैयारी है। शासन से इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। लगभग 200 करोड़ रुपये से कार्य कराया जाएगा। स्लिप रोड बनवाने के लिए जीडीए ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। डीपीआर को बुधवार तक शासन को भेजने की तैयारी है।

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा यूपी बार्डर से राजनगर एक्सटेंशन तक एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य कराया गया है। इस रोड पर वसुंधरा से राजनगर एक्सटेंशन तक आवागमन के लिए पहले से स्लिप रोड का निर्माण कार्य कराया गया है लेकिन वसुंधरा और इंदिरापुरम के लोग एलिवेटेड रोड से दिल्ली आवागमन कर सकें, इसके लिए स्लिप रोड नही बनाई गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में लोगों को सीआइएसएफ रोड होते हुए, एनएच- नौ के रास्ते दिल्ली तक आवागमन करना पड़ता है। ऐसे में लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है, यात्रा में अधिक समय और वाहनों में ईंधन की खपत अधिक होती है। इस समस्या के समाधान के लिए जीडीए ने वसुंधरा में एलिवेटेड रोड से दिल्ली तक वाहन चालकों के आवागमन के लिए स्लिप रोड बनवाने का निर्णय लिया है।

    वसुंधरा में एलिवेटेड रोड पर दिल्ली तक आवागमन के लिए स्लिप रोड बनवाने को शासन से मंजूरी मिल चुकी है। प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट शासन को जल्द ही भेजी जाएगी। डीपीआर को मंजूरी मिलने के बाद जरूरी प्रक्रिया को पूरा करते हुए निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा, इससे लोग बिना जाम में फंसे कम समय में वसुंधरा से दिल्ली तक एलिवेटेड रोड के रास्ते आवागमन कर सकेंगे। - अतुल वत्स, जीडीए उपाध्यक्ष