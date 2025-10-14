Ghaziabad News: स्लिप रोड बनवाने के लिए डीपीआर तैयार, शासन को भेजने की तैयारी में प्राधिकरण

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। इंदिरापुरम, वसुंधरा में रहने वाले लोग एलिवेटेड रोड से दिल्ली तक आवागमन कर सकें, इसके लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वसुंधरा में स्लिप रोड बनवाने की तैयारी है। शासन से इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। लगभग 200 करोड़ रुपये से कार्य कराया जाएगा। स्लिप रोड बनवाने के लिए जीडीए ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। डीपीआर को बुधवार तक शासन को भेजने की तैयारी है।



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा यूपी बार्डर से राजनगर एक्सटेंशन तक एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य कराया गया है। इस रोड पर वसुंधरा से राजनगर एक्सटेंशन तक आवागमन के लिए पहले से स्लिप रोड का निर्माण कार्य कराया गया है लेकिन वसुंधरा और इंदिरापुरम के लोग एलिवेटेड रोड से दिल्ली आवागमन कर सकें, इसके लिए स्लिप रोड नही बनाई गई है।